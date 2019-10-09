南亞觀察》遇見總統厄沙：一位不凡的決策者 & 孟加拉的敵人 Part 3

根據孟加拉媒體報導，厄沙統治期間有171人遭軍政府殺害。然而這只是非常保守的數字，當時有關反軍政府運動的報導，無不受到嚴格審查。

◎韓南風／政治觀察家、曾育慧／南亞觀察主編

本文經授權轉載自南亞觀察 遇見總統厄沙：一位不凡的決策者 & 孟加拉的敵人 Part 3

續上篇

發動軍事政變後的厄沙發表全國講話

1983年2月14日是反厄沙運動的開始。學生犧牲鮮血與性命換來了人民對抗軍事政權的第一場勝利。從這天起，厄沙的偽裝被掀開，人們看清他的殺手真面目。

沒有一名獨裁者被趕下台後還能夠重返政壇，繼續叱吒風雲。他是怎麼做到的？我很難理解。

戴著面具的兇手

時間倒流至1982年。厄沙在3月24日發動一場不流血政變，以打擊貪腐為名，非法奪取了民選政府的政權。他立刻宣布全國戒嚴，自任戒嚴時期首席官，解散國會，禁止政治活動，並實施夜間宵禁。不到一周，大批政治領袖、學生、工人、農民，藝文界人士和人權運動者被捕。3月27日，他任命一名最高法院法官接任孟加拉新總統當他的傀儡。

戒嚴時期首席官厄沙（圖片/Dhaka Tribune）

厄沙於1982年9月23日實施教育新法，所有學童從一年級開始都必須修習阿拉伯語，高等教育學生得自行負擔50％的學費，並強調伊斯蘭教育（Madrasha），最後是廢除大學的自治地位。

同年11月8日，學生和教師上街進行和平抗議，軍政府部隊報以致命武器攻擊，造成多人重傷。更多人遭到逮捕和刑求，未經審判就入獄。

11月21日，由14名學生發起的學運組織Chhatro Sangram Parishad誓言結束暴政，恢復民主。幾個月間，學運得到孟加拉各主要政黨共同的支持，一時之間聲勢大增。

學生準備提交陳情書（圖片/Ekushay TV）

1983年2月14日，Chhatro Sangram Parishad帶領著達卡大學遊行隊伍，打算向教育部提交有關教育政策的陳情書。但就在接近目的地時，學生們又遭政府軍的攻擊－熱水砲、催淚瓦斯，還有子彈。很多人死了，數百人受重傷；超過2000人在各地被逮捕、刑求，依舊未審先入獄。軍政府不否認此事，承認逮捕1331名抗議者，以及1人死亡。

政府軍朝教育部附近的非武裝學生開槍（圖片/Ekushay TV）

這場暴行和傷亡人數的實情沒有人知道。戒嚴時期無所不在的恐嚇脅迫和審查箝制讓媒體噤聲。 80年代的報社很少，沒有私人的廣播與電視公司。廣播電台和唯一一家電視台都是國有，也被軍方接管。人們只能從外國媒體得到一些可信的新聞，像是BBC和美國之音。

躺在地上的學生，有的失去意識，有的已經死亡（圖片/Ekushay TV）

憤怒的學生拆除路障（圖片/Daily Jagaran）

2月15日，全國各地出現抗議、衝突、暴力、逮捕和更多死傷。由於抗議活動接連不斷，軍政府的打壓力道也隨之加深，繼續大規模搜捕，秘密拘留被捕者並施以酷刑。白色恐怖的受害人數愈來愈多，包括婦女、兒童和老人，沒有人逃得過獨裁者厄沙憤怒的報復。

向犧牲的同志致敬（圖片/Daily Jagaran）

軍政府的暴行只是火上加油。要求厄沙收回教育新政的壓力每日都在增加。打死不退的學運讓獨裁者讓步了。2月18日，教育新政暫緩實施，一千多名學生獲釋。

1983年2月14日是反厄沙運動的開始。學生們犧牲鮮血與性命換來了人民對抗軍事政權的第一場勝利。從這天起，軍政府的所作所為正式揭開厄沙的偽裝，人們看清他的殺手真面目。

根據孟加拉媒體報導，厄沙統治期間有171人遭軍政府殺害。然而這只是非常保守的數字，當時有關反軍政府運動的報導，無不受到嚴格審查。

抗議者在獨裁者照片上寫著“兇手”

達卡大學中央學生會前秘書長Mushtaq Hossain博士在接受權威媒體採訪時，表示「僅僅在2月14-15日至少就有50人被槍殺。但我們能找到的遺體很少，只有三具。」

他還談到另一起事件。「1983年包圍教育部秘書處期間，有個男孩倒在街頭，身上還背著書包。我們把人帶到孟加拉理工大學那裡埋起來。當晚，警方卻突襲墳墓並帶走了屍體…」。

（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法