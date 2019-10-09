自由開講》教育之道唯愛與榜樣，北市某國小教師會反對設置販賣機

郭雲

目前教育局硬推給本校的販賣機上，依然放置有外包裝可愛的文具與吸油面紙、不能直接丟馬桶的面紙、不環保的溼紙巾。以上這些廠商覺得好賣的商品，並非我們的孩子真正需要的日常用品，如果開賣，唯一的用處就是讓學生可以跟同學炫耀，自己在學校的販賣機買到了一個商品。而這個商品，是學生利用寶貴的下課時間去排隊買來的。

學校之所以為學校，在於環境是否適合讓學生能夠心無旁鶩專心學習。但現在學校出現一部街頭司空見慣的販賣機，再硬說是為了「智慧教學」，令人百思不解。（資料照）

寶貴的下課時間，應該是讓我們的學生可以好好休息、好好出去操場跑跳、打球、好好上個廁所，而不是花時間去排隊買一些不必要的東西。如果教育局硬推的販賣機真是為學生著想，建議也應該是販賣學生會有突然需要的衛生用品，如衛生棉、衛生紙或口罩等。請勿再放置單純為了刺激小學生消費的商品販賣機，因為這些包裝吸睛的小文具，只會導致學生進行無意義的消費。

環保、垃圾減量、愛地球、讓小學校園保有純淨的學習環境

或許有些開明的家長會覺得：學校並不是無菌室，為何我們要這麼保護小孩呢？反正放學後，小孩也一樣可以在外面的商店自由購買，所以沒必要擋來擋去。但難道大家會因為學生在家裡可以自由看電視、上網、滑手機，就認為學校應該開放讓學生在上學時，也有相同的行為模式嗎?

學校之所以為學校，在於校園環境是否營造出一個適合孩子的學習氛圍，讓學生能夠心無旁鶩的專心學習。但現在學校出現一部台北市街頭司空見慣的販賣機，再硬說是為了小孩子的「智慧教學」，令人百思不解。

本校認真的老師們，經常帶著學生進行校外教學，讓我們的孩子有許多真實的悠遊卡消費體驗。也可以說，在悠遊卡普及的台北市，幾乎每位小學生都早已學會刷悠遊卡，真的沒有必要特地搬一台販賣機到國小校園裡，讓學生學習「怎麼刷卡，怎麼聰明消費」。

教育之道無他，唯愛與榜樣而已。在此，我們要特別強調：

一、我們愛我們的孩子，不希望孩子為了買而買，因此拒絕這種無法提供我們孩子真正使用需求的販賣機。

二、期待教育局長官做好榜樣、說真話、解決國小校園真正迫切的需求。

教育局推動原本不需要福利社的國小設置販賣機，真的是為了教育嗎？我們小學端從未對販賣機有任何需求，況且「107學年度中等學校校長會議的提案」為何可以未經討論，就替全臺北市國小校園做決定？到底哪個溝通環節出了問題呢？若要說需求，我們學校現在最急迫需要的是冷氣機，而不是販賣機。

再次請求長官們，正視國小校園真正的需求！

（教師，目前為台北市某國小教師會會長）

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