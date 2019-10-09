自由開講》反對智慧自動販賣機進入小學校園

◎謝志杰

台北市教育局規畫讓「智慧自動販賣機」全面進入校園，甚至還依據「台北市公立高中職以下各級學校設置智慧商店及自動販賣機管理試辦要點」，規定每校至少設立1個智慧販賣機，以落實政策，除非影響教學才能不設，這樣強迫推銷政策的方式，實在令人匪夷所思！

台北市教育局從今年3月至6月底試辦校園設置自動販賣機。（台北市教育局提供）

柯市長提到的「AI人工智慧」，因為個資法的限制，導致只有學校和悠遊卡公司才有包括學號等詳細的個資，而自動販賣機的廠商只能得到卡號及消費明細，在個人資料及使用行為難以連結的情況之下，智慧販賣機很難與人工智慧產生連結，頂多只能說透過智慧自動販賣機來知道校園內的消費行為，讓廠商知道那些是校園間最受歡迎的產品，這是商業行為，完全與教育無關，若要以推動人工智慧的理由將自動販賣機推進校園是說不通的。

台北市長柯文哲未經家長意見，就悄悄推「一校一智慧販賣機」政策，不僅引爆學童健康，還引發業者花1000元月租費便可取得全校師生消費數據的質疑；對此柯8日回應，台灣還是有個資保護法，該怎麼做就怎麼做。（資料照）

其次，以國語實小為例，過去校內並沒有福利社，多年以來，學生不但沒有喝含糖飲料的機會，反而養成喝開水的習慣，同時也養成孩子在正餐時間能多吃營養的食物，避免加工食品。

再來，小學有六個年級，年齡層從６歲至１２歲，對於低年級僅６至７歲的兒童來說，他們還沒有完整的鑑別能力，但若有了自動販賣機的吸引，恐導致低年級學童非理性消費，這樣能達到「教育」的真正目標嗎？

電子支付在智慧城市當中只是其中一個項目，可以使用在公共運輸、商業行為、行政規費等支付上來實現，但若以人工智慧之名讓智慧自動販賣機進入小學校園，小學生對於這樣的「智慧販賣機」也會造成轟動，家長也難以管控學生在校的購買行為，無異是增加新的困擾，還請市府慎思！

（國小家長會副會長）

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