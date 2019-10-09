自由限時批》中國抵制NBA 形象蕩然！

杭東

NBA休士頓火箭隊的總管莫雷（Morey Darly），近日只不過用個人推特，表達支持香港反送中爭取自由的態度，立即招致中國網民（多為「五毛黨」帶風向）排山倒海的辱罵，更有中企宣布中止合作。甚至在NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）公開力挺莫雷後，央視還大加撻伐，且立即停播NBA季前賽、騰訊亦跟進；類此一連串反美舉措，讓美國朝野震驚不已！

NBA總裁席爾瓦表示支持火箭隊總經理莫雷的言論自由，不會為此向中國道歉。（彭博社）

美國國會不分民主黨、共和黨議員，義憤填膺，媒體輿論紛予譴責，讓人看到中共種切的惡質行徑，亦讓全美國人瞠目結舌！原來中共真的是法西斯！

其實，自由和人權是普世價值，連中共加入的聯合國大憲章及許多相關公約，皆有相關規定，以保障自由及人權，也就是不論什麼國家，都得遵守和關心：就連北韓遇到天災人禍，儘管許多民主國家討厭它的共產黨專制獨裁，但基於人道、人權立場，仍不吝伸出援手協助！

同樣的，香港雖為一國兩制地區，但因北京和港府違反一國兩制中的「真普選」（民選立法會議員、民選特首）約定，並擅自弄出一個罪犯可送中國條例，屢屢遭抗議遊行卻不理會，長達三、四個月的血淚表現震驚國際！各國紛力勸北京傾聽和溝通民意，給予合理妥適解決。

詎料，港府卻仰上意拚命打壓，而中共又倒行逆施，加大張力，視和平理性的遊行，為一種「暴亂」，把遊行者當成「暴民」（手無寸鐵的被黑警暴打！）結果越糾結越複雜，越高壓越難以收拾，終成為國際矚目大事！而此又涉及自由人權的嚴肅議題，聯合國成員均不斷發聲，希望中國及港府和平妥適處置，並為港人接受，劃下句點為止！

問題是，北京躁急蠻幹，肇致治絲益棼，而特首林鄭既無能又亂來，讓「東方之珠」蒙垢不堪！偏偏林鄭又倒行逆施，為虎作倀。例如在停止「送中條例」後，又擅自透過「緊急法」，弄出一個「禁蒙面法」，再度引發軒然大波，致抗爭節節升高，死傷累累，還有18歲高中生、14歲中學生分別中彈，而被捕的18歲以下少年，竟佔被捕總人數四成！充分顯示中共政權（含港府）種切血腥暴虐作為，已到了天怒人怨、人神共憤地步！無怪全球民主人士紛紛伸援，並予口誅筆伐！

例如NBA的莫雷，只是長期生活在民主自由的國度，言論自由慣了，對不公、不義、不人道的事，自易抒發已見而己，其實微不足道。不料，在習於中共專制統治的順民眼中，這卻是「大逆不道」！還上綱到「非我族類，其心必異」，以為老美要打過來了，促使「義和團」的顛瘋症復發；連「姓黨」的媒體，亦自我揣摩上意，乾脆不給看NBA了！這真成了國際大笑話！而中企亦紛見風轉舵，和NBA的買賣也不敢做了，因為中國富豪的前百名，大多政治不正確，或和當道不合，早已死的死，逃的逃！更讓老美大開眼界！

中共前總理朱鎔基說得好：「搞壞香港的人，就是民族罪人！」（17年前便指如果搞不好，港府和中央都有責任）誠是一針見血！無怪乎他今年中共國慶大典缺席，已是不言可喻矣。從反送中到反蒙面法，香港人歷經四個月的苦雖，為爭取民主自由的血淚抗爭，可歌可泣！蠃得世人敬佩！

最近美國的參衆兩院不分黨派，一致通過「香港人權法案」（可懲罰中港相關官員、取消優恵措施，甚至取消關稅等，相當嚴厲），刻正送到川普總統的手上。

所以，今天川普對香港問題的態度强硬了。他强調，香港問題必須以和平方式處理！並希望港府以人道方式解決。若中國以「不良措施」處理，將使美中貿易談判難以達成協議，况且香港是國際重要的樞紐，至關重要。川普更重申，習近平應和香港民運領袖會晤溝通，這對大家都好。

中共雖是强國，但畢竟在經貿、科技、軍事等，在目前來說，尚非是美國對手。若一再窮兵黷武，霸凌欺弱，終將自取滅亡，成為朱鎔基口中的「民族罪人」！

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