自由限時批》蘇起還要幫中共恫嚇台灣？！

辛文

蘇起近日在一項研討會（馬英九基金會主辦的「哪來的芒果乾一國安問題研討會」）中，又大放厥辭：如果小英連任總統，而香港十一月區議會選舉結果等因素發展，明顯對北京不利，「海峽兩岸可能地動山搖」！

這種驚悚的說法，是在幫誰恐嚇台灣人民？已是不言而喻，亦不就是另一典型的中共「文攻武嚇」模式？此意在拉下小英，瓦解民主台灣「反共」意識：因為中共太强大了，若台海發生戰爭，美軍不會來，遠水亦救不了近火等等，在在不離「恐共、求和、降順」的範疇。

蘇起近日聲稱如果蔡英文連任總統，「海峽兩岸可能地動山搖」，是在幫誰恐嚇台灣人民？不言而喻。（資料照）

但這忽視近代戰爭，己改變了傳統型態，無遠弗屆，光是海陸空飛彈種類繁多，乃至衛星、網路、AI科技運用，只要一發動，高下立判。例如美方擁有6800枚核彈，解放軍只有不到300枚，一旦台海有事，北京、華府誰願服輸，不用派軍馳援，只要目前美方全天候巡弋的核子潛艇24艘中的一半，核彈、飛彈齊發，中國一大半以上人口將亡於輻射之下，中共豈非自尋死路？！

簡言之，美中處於軍事恐怖平衡狀態，也只能「鬥而不破」！否則香港依「兩制」早已派兵鎮壓掃蕩，何遊行抗爭之有？！

是以，蘇起的「危言聳聽」，只能呼攏老百姓，把中共的「强大」，和美方「不會」軍援台灣，說得活龍活現，讓台灣人變得被專制統治也沒關係，只要「有錢賺、能生活」就好！

類此的泛紅調子，今天在韓國瑜和旺董的身上也可以看到。像什麽「人進來、貨出去，高雄發大財」，現在要選總統了，則改成「台灣安全，人民有錢」的口號！也就是只要順著老共的「一中原則」（一國兩制）走，就天下太平！這種在大選中「騙票」的伎倆，屢見不鮮！

像過去馬英九就用蘇起的「九二共識」，哄騙一知半解的中間選民，以為兩岸能「和平賺錢」就好（卻忘了老共要台灣土地的「老本」），贏得大選執政八年，不但讓台灣經濟不振，反助長中國經濟振興，造就兩岸黨政商權貴的「紅利」（其中還有被習大大視為打貪的對象，如國台辦的高幹）；猶使台灣失去國安警覺，大門洞開，赤流漫延，肇致太陽花學運興起，民衆覺醒，才使九二共識下架，由民進黨執政，始暫擱置「一中」爭議，改以「守民主主權、對等和平交流」等作為兩岸主軸。

然則，北京卻以「台獨」當扣帽子藉口，打壓中華民國國際空間，更不斷斷我邦交國，孤立民主台灣，殊不知近三年華府與我已建立實質外交軍事關係，經貿更不在話下，還有美國會不分黨派，全力支持通過各種有利的保台法案，像增加軍售、「台灣旅行法」促進雙方高層互訪，甚且最近的「台北法案」，更是保護民主台灣，自讓北京極度不滿。此亦不難看出老共的狼子野心，根本是反對中華民國台灣的民主制度，復否定中華民國的存在，就是要「統一、併吞」台灣。以納入中華人民共和國的中國共產黨專政體制下，毫無自由民主人權可言！

香港就是一面血淋淋的鏡子，連「一國兩制」下，都要「絕對服從共產黨」，遑言新疆七百萬人囚於教育改造集中營的血腥例子！

由此可見，蘇起和馬英九至今仍活在「平行時空」，還譏諷「芒果乾」（亡國感）是民進黨製造出來的。殊不知這是年輕世代和中間選民，親眼目睹香港失去自由的悲慘情景後，油然而生的「芒果乾」！

習近平在10月1日中華人民共和國建國七十年紀念會上，則一再強調「一個中國」原則， 就是海峽兩岸同屬「一中」，共同努力謀求國家統一，探索一國兩制台灣方案，並未再強調九二共識！

顯然馬、蘇有意模糊這段話，反而强調不要招惹兇殘的豺狼，以免招禍上身，企圖鬆懈國人「反共、防共」的意識，失去至死維護民主自由人權的「憂患意識」！用「降順保命」麻醉庶民，期達成「不戰而屈人」的目的，類此面善柔語的「蛇蠍之心」，誠令人不寒而慄！

在香港連續三個多月來爭自由、爭民主的血淚抗爭下，不論是「反送中」缺一不可的五大訴求，或反對「禁蒙面法」等等，皆讓港府、北京焦頭爛額；不敢軍事鎮壓，恐惹惱國際輿論圍剿，又不願退讓，怕香港失去壓制及掌控，讓內陸有「伺機而動」或「揭竿起義」的機會。而此種種，又升高蔡英文的連任機率，復增加美國在美中貿易、科技、軍事等戰線的籌碼，無異「四面楚歌」，稍有不慎，即墜深淵！

若說小英操弄「芒果乾」，不如說是中共「咎由自取」，自已走向地獄之路！

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