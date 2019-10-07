恐懼鳥》《小丑》影評：完美演繹一個反社會者的誕生（含劇透）

亞瑟天生患有神經障礙，令他在任何場合都無法受控地發出刺耳笑聲。縱使如此，一開始他仍然努力融入社會。他不特別善良，都不特別邪惡，就像正常人般有一份正當的小丑工作、愛著的母親、追求的對象，當然還有那宏大的笑匠夢。然而，社會卻不問情由對亞瑟展現不友善、嘲諷、冷酷的態度。

◎恐懼鳥

你曾否問過自己，為何不隨心所欲在大街扭腿擺舞？無論你的舞技似傑克森抑或霍金。為何不直接破壞所有店鋪，然後張開雙手掠奪任何你眼見的東西？



其實答案很簡單，撇掉那些「總之」、「無論如何」經不起邏輯考驗的詞句，就是因為你還得在「社會」生活。你會在意家人朋友對自己看法，你會擔心明天的生計，你會想符合社會期望，令自己備受尊重。



但如果「社會」根本預設了你在邊緣地帶，無論你怎樣努力，都注定被忽視、被排擠、被嘲笑呢？



那麼《小丑》會給到你一個答案。



反社會者（Sociopath），這有別於小編常說的心理變態（Psychopath），由於各種生物因素令一個人天生情感薄弱，缺乏同理心。然而心理變態並不一定成為"壊人"，當中最令大家易理解的例子，應該是鋼鐵人東尼·史塔克，不是迪士尼那個溫情版本，而是原著漫畫那個功愛操控人、縱情酒慾、馬基雅維利主義的大仆街。東尼曾經在漫畫說過，他永遠不能理解美國隊長那種由心而發的正義，對他來說，現在所做一切是深思熟慮運算出來的結果。這是典型親社會型心理變態（Pro-social Psychopathy）的表現。

鋼鐵人東尼·史塔克曾經在漫畫說過，他永遠不能理解美國隊長那種由心而發的正義，對他來說，現在所做一切是深思熟慮運算出來的結果。（翻攝自Venngage）



相反，反社會者是後天形成，又或者社會經歷「領悟」出來，就像電影的主角亞瑟·弗萊克，亦即是後來的「大壞蛋」小丑。



亞瑟天生患有神經障礙，令他在任何場合都無法受控地發出刺耳笑聲。縱使如此，電影一開始他仍然努力融入社會。他不特別善良，都不特別邪惡，就像正常人般有一份正當的小丑工作、愛著的母親、追求的對象，當然還有那宏大的笑匠夢。



然而，社會卻不問情由對亞瑟展現不友善、嘲諷、冷酷的態度。童黨毆打他、同事陷害他、路人歧視他、社署取消對精神病人支援。每日承受社會點點滴滴如毒蟲般折磨令亞瑟過得很苦，即使強顏歡笑的小丑妝容也流下淺藍的淚痕。



亞瑟問，自己想要的只是正常人的看待與尊重，為何要那麼苦苦掙取？

每日承受社會點點滴滴如毒蟲般折磨令亞瑟過得很苦，即使強顏歡笑的小丑妝容也流下淺藍的淚痕。（翻攝自網路）



電影一共安排亞瑟兩次「覺醒」，兩次表達手法都有強烈對比。第一次是亞瑟在地鐵槍殺了三名毆打他的金融才俊。這是他意識到原來無能的他，都可以反抗那些終日欺壓他們的上流人士，還不又是血肉之軀？



但這次覺醒是不完整的，亞瑟仍然是「社會人」，追求社會任何人枇要的事物，所以他的「開心舞」要在上鎖的公廁進行，害怕被外人看到。小幅度的舞姿亦流露出不自然的壓抑。



第二次真正覺醒，亞瑟終於明白所渴望的正常人生活，愛情事業家庭尊重，是他永遠無法從獲得。他註定是社會的笑話、神經母親的苦兒、貧富懸殊下的渣滓，當然還是他憧憬的笑匠主持玩物。



亞瑟覺得很憤怒，如果社會只為他準備爛蓆，為何他還要蠢得坐上去？



所以第二次當他隨心跳舞時，已經在大街樓梯上。每一下舞姿都是如此自然，如此自在。因為他已經拋棄了所有束縳，當中包括旁人目光、社會期望、以至道德價值。



亞瑟終於成為反社會者，一個真正的小丑，去嘲弄社會的存在。

演員瓦昆菲尼克斯在電影《小丑》展現神演技。（華納提供）



電影高潮在小丑上那曾經夢寐以求的電視節目，在鏡頭前一槍斃了那愚弄他的笑匠主持。當時他向主持人坦承自己是殺死三個金融才俊的凶手，主持人大義凜然地說出種種大道理，例如即使被人毆打都不能正當化謀殺，他應要為引發的暴動負責等等。



小丑偶爾反駁主持人的指控（『如果當初是我被打死，社會有人注意嗎？』），但更多以神經質的訕笑回應。最令觀眾震撼是小丑最後用從心底湧出的悲憤咆哮出來︰「你知道惹怒一個被社會遺棄，視為垃圾的神經漢會有什麼下場？！我答你他媽的應得什麼下場！」然後便拔出手槍轟爆主持人的腦袋。



這聽起來很瘋狂、很不道德對吧？小編倒覺得這幕令人深思，因為沒人能給到一個能說服小丑當刻不舉槍的理智理由。換個角度想，為何一個人要服膺於社會？為何一個人要緊守法律？難道我們是工蜂有基因約束一定要屈從於蜂后嗎？不，我們生來是自由人，只受物理與生物法則規限。



「社會」之所以出現，是因為原始人那種只顧自己，不受拘束的生活太可怕、太寂寞、太混亂。所以我們人類才聚在一起，每人犧牲少許利益，行事道德、順從法律來換取更大的利益，成就文明。但如果到頭來，社會只是一小部份人獲利，大多數人從身體到心靈都受苦，這種本末倒置為何人們還要信服社會？以及由它延伸出來的所有價值觀呢？



面對這情況，所有統治者編織出各種藉口來令人民忘記社會契約，例如君權神授、民族英雄、道德習俗⋯但有時候連他們都忘記了這些虛浮不定的概念只是麻醉劑來。最初驅使人類聚在一起，純粹是"大家有利可圖"。如果核心利益無法處理恰當，再多的麻醉劑亦於事無補，暴動和革命隨之而來。



畢竟，瑪啡只有當癌症病人瀕死時才成為唯一藥物。



所以電影去到尾聲時，押上警車的小丑被戴著小丑面具的暴徒救出，所有人都視他為偶像。整套電影頗有意思的地方是，小丑從沒直接煽動暴動，寓意著每個走上街頭的群眾其實同小丑一樣在社會被嚴重剝削，每日忍受上流人士的嘴臉，基本尊嚴與正義卻不見彰顯。



而現在，小丑的「瘋狂」只是讓他們看清楚人生而自由，是可以反抗社會、可以脫離社會約束，特別當社會只給予痛苦時，於是一起走上街頭加入他的「開心舞」。

整套電影頗有意思的地方是，小丑從沒直接煽動暴動，寓意著每個走上街頭的群眾其實同小丑一樣在社會被嚴重剝削，每日忍受上流人士的嘴臉，基本尊嚴與正義卻不見彰顯。（華納提供）



你，想陪小丑跳這支舞嗎？

本文經授權轉載自恐懼鳥 《小丑》影評：完美演繹一個反社會者的誕生（含劇透）

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