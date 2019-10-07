自由限時批》牝雞司晨？夫人干政？

杭東

當韓國瑜民調低迷不振之時，連帶影響國民黨立委的選情，認為母雞太弱了。於是黨內出現各種配（副手）的聲音，希望能有補强作用；正在紛議之際，李佳芬就代夫出征，四處輔選立委，而以小時候窮故事，賺人眼淚，韓鐵粉更是簇擁不已，因而更有「韓李配」的呼聲，震驚政壇！

李佳芬的輔選秀雖有娛樂效果，但若對照其半年來的言行，反差太大。（資料照）

光是這種代夫出征總統、立委大選，就已創下中華民國民主台灣史上的第一個紀錄，而且還是真的「母雞帶小雞」，只要看被輔選的立委笑哈哈，便知韓鐵粉聚集人氣的厲害，所以韓公雞樂得清閒逍遙（反正百日記者會，射三箭皆不順，休息去晦氣），畢竟李佳芬是有選舉經驗的母雞，如假包換，說學逗唱未必輸韓，像是說起小時候窮，哽泣落淚，尤是男性學不來的。

然則，李佳芬的輔選秀雖有歷史（夫人干政、牝雞司晨）兼娛樂性效果，但若對照半年來的言行，反差太大。例如高市府的「用人唯親」（閏蜜當觀光局主秘，其子任巿長機要等），亦和韓一樣對政治獻金節餘款、選舉補助金、書款版稅等，合計約莫兩千多萬，先後曾公開宣示全捐公益，卻未見公布細目表徵信，遭人質疑，還有違建農舍買賣已屬公共議題，並未交代清楚。

再者，韓式粗鄙下流語言，李佳芬未有嚴厲規勸，致在9月8日大造勢的「TNND」、「恁爸x你」……等，廣為流傳，作為家長者莫不遣責，而李伴夫君在旁笑不可抑的鏡頭，令人感覺十分突兀！

至於，控告媒體人，多屬可受公評之事，自遭外界非議。像馬來西亞總理馬哈迪，從過去到現在，不知受到多少狂風暴雨的黑色狠毒辱駡，給批得一文不值，但他卻放棄司法訴訟，因為民主最可貴的就是新聞及言論自由！除非是有叛國圖謀和行徑，其餘仍可資反省檢討，無怪他卸任多年後，又以高齡當選總理！

如今韓大選「卡卡」，不信任度和討厭度雙雙高達六成以上，而語語粗鄙、失言頻繁，從不自我檢討，却怪人家黑他，其黑資料來源，乃多源自於他！也就是除了兩成韓粉，一般談到支持韓，卻變成丟臉的事！此與去年情况完全相反！主要是韓已經不起總統的規格檢驗，連當直轄市長都有問題，遑言到美國談美中台關係，像他的老師蘇起亦勸他加強選舉，因軍國大事也者，是輸不起的！

就以黨內整合而言，現己呈實質分裂狀態，吳敦義、馬英九、朱立倫等。都以輔選立委為主；而目前的異象，則是無論誰和韓搭配，加分都有限，包括朱、張善政、周錫瑋、江啓臣等皆然，衹有李佳芬有韓粉加持，具造勢氛圍。

不過，韓粉四處肆虐，恣意妄為，不斷製造對立，徒然增加敵人，社會形象也極差！故韓有「成也韓粉，敗也韓粉」之虞。

郭台銘日前批李佳芬「夫人干政」，多少和當時參加國民黨總統初選埋下的心結有關（旺董力挺韓貶郭），而李的那句「背後開槍」，郭耿耿於懷。而他所指馬英九的妻子周美青，確是第一夫人的楷模，值得借鏡。

今天女性從政或當元首，不遜鬚眉，比比皆是。但若是夫妻檔如美國前總統歐巴馬夫婦，則仍有分際，不會逾越，頗獲好評，依然受社會和媒體監督，否則出現兩個太陽，問題就更大了！

近日張小燕獲金鐘終身成就獎時，說了一段發人深省的話，就是：「人要自重，始能贏得人們的尊重！」壯哉斯言！

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