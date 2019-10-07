自由開講》為什麼民進黨應該廣納青年參政？

◎明之島



現在面臨香港情勢險峻，解放軍進港鎮壓一觸即發， 台灣全國瀰漫著「芒果乾」的亡國感時刻， 我們不只要思考現階段台灣總統大選該怎麼讓親中政黨下架， 更重要是台灣往後十年二十年，怎麼繼續讓本土政黨穩固政權。



答案很簡單，不管是野百合或是太陽花， 抑或是香港的雨傘運動到現在反送中，年輕人始終是改變政治進程， 終結獨裁專政的關鍵。因此，台灣此刻，不能讓關鍵力量置身事外， 因為年輕人才是這股延續「抗中保台」的關鍵力量， 青年人才廣入民進黨參政， 民進黨提名並訓練年輕人可以成為未來的政治工作者， 是本土政權可以持續鞏固的關鍵。



民進黨在太陽花運動之後，民氣可用， 年輕人更通通站到國民黨的對立面， 讓國民黨選舉一路雪崩到2016年。去年九合一大選， 年輕人支持度一路崩潰，成為民進黨敗選的因素之一。 許多政治學者看待現在的新型選民結構，通常會直指，唯有得「 年輕人者」能得「天下」。



或許民進黨在這二年，面對許多不同的議題， 理念溝通不足乃至於無法說服年輕人。從一例一休到同婚等等， 年輕人都對執政黨感到無法諒解。 不過自從過去擅長青年選戰的羅文嘉回鍋民進黨， 擔任黨秘書長之後，開啟一系列青年參政計畫。 從招募八十位青年選舉人才， 目標讓他們成為未來民進黨參政幹部新血。同時， 又招募到林飛帆這位太陽花戰將入黨，年輕人好感度慢慢上升。



隨著韓國瑜一路被年輕人當成笑話的角色，林飛帆的出現， 正式讓民進黨青年選票開始回穩。 目前民進黨蔡英文總統的年輕人支持度，早就已經遠勝韓國瑜。

隨著韓國瑜一路被年輕人當成笑話的角色，林飛帆的出現，正式讓民進黨青年選票開始回穩。（資料照）



短短半年的時間我們就可以觀察到，光是用心經營青年選票， 選情就可能翻轉，誰能說年輕人不是選舉勝負的關鍵呢？誰又敢說， 沒有年輕人支持，一個沒年輕人的政黨可能獲取民心呢？ 台灣每次選舉都會新增上萬的首投族，他們動向不明， 投票取向尚未固定，爭取民心他們是重中之重！



但是維護本土政權，不是只是經營年輕人認同而已， 更重要是提名青年人參政。 爭取青年人才的意義在於讓這個政黨不容易僵化、腐化、老化。 不管是國民黨或共產黨，幾乎都已經沒有年輕人在內， 幾乎是已敲響喪鐘。而若民進黨自認要有百年政黨的企圖心， 持續的提名青年參政，認同這個政黨是給年輕人機會的平台， 這對政黨的長期發展有決定性作用。



羅文嘉曾說， 後太陽花世代已經不知道民進黨過去的反抗運動歷史了， 他們的成長年代民進黨已經是僵化的執政黨。 這個絕對是民進黨未來走下去的隱憂， 民進黨唯有讓更多青年朋友感受到本土政黨發展與他們休戚與共， 這個黨才能有持續薪火相傳的原動力。也才能讓民進黨的存在， 比中國國民黨更能取得人民認同！

羅文嘉（中）曾說，後太陽花世代已經不知道民進黨過去的反抗運動歷史了，他們的成長年代民進黨已經是僵化的執政黨。（資料照）

（研究生）

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