自由開講》為什麼民進黨應該廣納青年參政？

◎明之島
現在面臨香港情勢險峻，解放軍進港鎮壓一觸即發，台灣全國瀰漫著「芒果乾」的亡國感時刻，我們不只要思考現階段台灣總統大選該怎麼讓親中政黨下架，更重要是台灣往後十年二十年，怎麼繼續讓本土政黨穩固政權。
答案很簡單，不管是野百合或是太陽花，抑或是香港的雨傘運動到現在反送中，年輕人始終是改變政治進程，終結獨裁專政的關鍵。因此，台灣此刻，不能讓關鍵力量置身事外，因為年輕人才是這股延續「抗中保台」的關鍵力量，青年人才廣入民進黨參政，民進黨提名並訓練年輕人可以成為未來的政治工作者，是本土政權可以持續鞏固的關鍵。
民進黨在太陽花運動之後，民氣可用，年輕人更通通站到國民黨的對立面，讓國民黨選舉一路雪崩到2016年。去年九合一大選，年輕人支持度一路崩潰，成為民進黨敗選的因素之一。許多政治學者看待現在的新型選民結構，通常會直指，唯有得「年輕人者」能得「天下」。
或許民進黨在這二年，面對許多不同的議題，理念溝通不足乃至於無法說服年輕人。從一例一休到同婚等等，年輕人都對執政黨感到無法諒解。不過自從過去擅長青年選戰的羅文嘉回鍋民進黨，擔任黨秘書長之後，開啟一系列青年參政計畫。從招募八十位青年選舉人才，目標讓他們成為未來民進黨參政幹部新血。同時，又招募到林飛帆這位太陽花戰將入黨，年輕人好感度慢慢上升。
隨著韓國瑜一路被年輕人當成笑話的角色，林飛帆的出現，正式讓民進黨青年選票開始回穩。目前民進黨蔡英文總統的年輕人支持度，早就已經遠勝韓國瑜。
隨著韓國瑜一路被年輕人當成笑話的角色，林飛帆的出現，正式讓民進黨青年選票開始回穩。（資料照）
短短半年的時間我們就可以觀察到，光是用心經營青年選票，選情就可能翻轉，誰能說年輕人不是選舉勝負的關鍵呢？誰又敢說，沒有年輕人支持，一個沒年輕人的政黨可能獲取民心呢？台灣每次選舉都會新增上萬的首投族，他們動向不明，投票取向尚未固定，爭取民心他們是重中之重！
但是維護本土政權，不是只是經營年輕人認同而已，更重要是提名青年人參政。爭取青年人才的意義在於讓這個政黨不容易僵化、腐化、老化。不管是國民黨或共產黨，幾乎都已經沒有年輕人在內，幾乎是已敲響喪鐘。而若民進黨自認要有百年政黨的企圖心，持續的提名青年參政，認同這個政黨是給年輕人機會的平台，這對政黨的長期發展有決定性作用。
羅文嘉曾說，後太陽花世代已經不知道民進黨過去的反抗運動歷史了，他們的成長年代民進黨已經是僵化的執政黨。這個絕對是民進黨未來走下去的隱憂，民進黨唯有讓更多青年朋友感受到本土政黨發展與他們休戚與共，這個黨才能有持續薪火相傳的原動力。也才能讓民進黨的存在，比中國國民黨更能取得人民認同！
羅文嘉（中）曾說，後太陽花世代已經不知道民進黨過去的反抗運動歷史了，他們的成長年代民進黨已經是僵化的執政黨。（資料照）
（研究生）
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