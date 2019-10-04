自由開講》「長老教會反同」資訊有誤，避免轉傳以免觸法

夏秋聲

日前有媒體報導，「……基督教長老教會……因同婚法案通過，有『熟悉教會運作人士』表明：『總會對民進黨的支持度已經大幅消退』」、「……稱保守派民眾都在忍受同婚，若民進黨繼續炒話題，『就準備投降』……」。此消息一出，導致許多人誤以為與台灣民主運動素來淵源深厚的長老教會以反同婚抵制綠營，但長老教會已嚴正駁斥該文。

（報社合成照）

根據台灣基督教長老教會9月22日晚間6點16分，於官方粉絲專頁「長老教會教會與社會委員會」聲明表示：將針對《上報》報導中的「不實消息來源」以及該媒體新聞從業人員「保留法律追訴權」，也呼籲民眾若收到此類訊息，切勿「勿任意散播」。各方目前與網路爭論長老教會的筆戰，應該可以暫時休矣。

去年選情期間各種假新聞四處流竄，背後「紅影」幢幢，外加上有自稱中國代理人的網路操盤手表示去年中國就對韓國瑜的網路聲勢投入十億人民幣的資金。雖然該項消息曝光之後，帳號立刻關閉，暫時警方亦未能查核，但若此言屬實，今年總統大選中國又會投入多少資金給「認同」十大無色覺醒的韓國瑜總統候選人呢？網路輿論戰又會長得如何？台灣人民不可掉以輕心。

假新聞最大特色在於，將虛實資訊整合，讓人第一時間看標題就容易信以為真。也許教會立場對同婚就是比較保守，但是有沒有真的整個教會因為特定議題更改自己政治理念？這個反而才是該新聞的重點，但台灣部份媒體消息並不正確可能將部份群體渲染為全體意見，這對台灣民主政治將形成傷害。

同婚的路途固然坎坷，但是台灣需要的是更廣泛的對話，這個議題事實上是人權問題，司法院大法官會議已經在2017年5月24日做出第748號解釋，認為現行保障同婚的法律不足。因此，2019年5月17日立法院正式三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，以符合大法官解釋。

當然這個議題目前社會拉扯仍未結束，去年拿同婚來公投已經有許多法律先進大聲反彈，固然大法官解釋外加立法院的立法確定保障同婚，但是仍有對話空間。如今的假新聞攻擊更是讓同婚討論空間雪上加霜。我們要提醒台灣社會，匿名相互指控，若見縫插針做成假新聞加以傳播，台灣已經針對這個做了修法並重罰，若因假消息致人死亡，最重可判無期徒刑。

台灣是享有民主自由的國度，但是絕不是為讓惡意中傷或假新聞攻擊事件找到避風港！

「長老教會教會與社會委員會」臉書全文

（政治工作者）

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