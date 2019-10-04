自由開講》民主聖地、獨裁議長？

◎南丑

台南做為歷史悠久的城市，累積了相當的歷史底蘊。過去的發展累積，對政權統治者而言，是個相當大的威脅，因為一旦人民夠聰明、就不容易「乖乖聽話」了。台南之所以有「民主聖地」之稱，一部分也是在「白色恐怖」中所受的傷很深；於今，台南市文化局啟動「不義遺址」調查計畫，包括「湯德章紀念公園」等，已整理出十餘處地點。這麼多年過去，好不容易從黨外運動走到政黨三度輪替的台灣，慢慢建立起不少相關制度；可惜台南做為民主聖地的指標城市，於今卻在議會中上演違法亂紀情事。

解嚴三十餘年，台灣各處都在逐步建立民主制度，台南市也不例外。關於民脂民膏要如何分配統籌，這是議會審議年度預算的重大任務，而日前在議會審議中，議長郭信良表示要「退回預算」，沒有討論、沒有表決。雖然議長後續改口說是「口誤」，但是根據市議會流出的會議紀錄顯示：總預算案仍是「不予審議」。

台南市議長郭信良。（資料照）

根據當天的議會直播，從頭到尾都沒有出現「不予審議」的意見；就算有，也不見討論表決的過程。議長，好大的官威？強渡個人意見、狹持議會？市議員的工作要項之一，就是代替市民看緊荷包，確認每筆公帑都花在刀口上。於今，議長擋掉總預算議程，不讓議員審預算、一句「不予審議」就可以剝奪其他56位議員審預算的權利，試問議長是何居心？

最令人心寒的是眾位議座，除了林宜瑾議員有依議事規則提出異議以外，其他多為沈默噤聲。是眾位議座也想躲避工作、不想審預算？還是欺負市民朋友很忙、沒空看直播？或是真的以為市民朋友不識字，不懂議事規則？

根據議會流出的會議記錄顯示：總預算案仍是「不予審議」。（作者提供）

如果真的是荒腔走板的提案，真的是可以「不予審議」。根據台南市議會議事規則第二章第十三條，不予審議的議案，要「有六人以上之連署或附議，經表決通過者，仍應成為議案予以審議」。議會直播裡清清楚楚：沒有連署或附議；議長對外說是口誤，但是內部的會議紀錄仍是一意孤行。當初誇口說要當「全民議長」的宣誓言猶在耳，當了二十餘年民代的郭信良議長，難道還不清楚議事規則？於今荒腔走板，視民主制度於無物，讓建設城市的預算被一個議長把持。市井老叟投書報章，在此斗膽公開提問眾位議座：「議長罔顧制度辦法、違法亂紀，難道大家都默認同意？」眾位議座的言行舉措，百姓可都是看在眼裡的呀！

（獨立作家、自由撰稿者）

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