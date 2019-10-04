自由開講》心有博愛座 發揮公德心

詹志超

日前臺北捷運博愛座發生全武行，一位女子要求博愛座讓座，竟強力拉扯座位上女子長髮。

博愛座究竟能不能坐、要不要讓座，似乎沒有一個定論。但我們應該先了解博愛座的意義與設置的原因。

博愛座究竟能不能坐、要不要讓座，似乎沒有定論。但我們應先了解博愛座的意義與設置原因。（資料照）

「博愛座」通常設置於公共汽車車門附近，是供老弱婦孺及殘障者「優先」乘坐的座位。基於安全與人權的考量之下，全世界幾乎所有的大眾運輸系統都設有博愛座，凡是孕婦、小孩、老人和殘障人士可以「優先」搭乘。

瞭解之後，博愛座能不能坐、要不要讓，便有了幾點共識：

（一）如果捷運或公車上人潮不多，而且沒有老弱婦孺人士，此時先「暫時」坐在博愛座應是無妨。

（二）一旦有老弱婦孺上車時，萬不可視若無睹或閉目養神，每個人都應該主動讓座。

（三）倘若坐的並非博愛座，但老弱婦孺上車時，仍應主動讓座。

（四）建立「所有的座位都是博愛座」的觀念，人人心中都要有博愛座，體恤老弱婦孺的道德認知與文明表現。

（五）坐在博愛座的人禮讓老弱婦孺，完全是發自內心，沒有硬性規定。

所謂「過猶不及」，看到博愛座究竟能不能坐？實在不應該因為道德的壓力，寧可讓博愛座空著卻不敢或是不願坐下，否則矯枉過正，恐怕會淪為「偽善」的質疑。

只要心中有博愛座，該讓座時主動讓座，不僅能發揮座位的功能，也才能充分發揮設置博愛座的意義與目的。

（作者為高中教師）

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