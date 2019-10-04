自由開講》韓國瑜好意思收割？高雄海音中心的前因後果！

◎飛雲

2019年10月3日晚上某位國民黨民意代表在政論節目上說高雄的海洋文化及流行音樂中心曾經在陳菊時代被監察院糾正工程延宕，韓國瑜正是替前朝收拾善後，這簡直是片面敘述扭曲事實。

高雄海洋文化及流行音樂中心。（資料照／取自高雄旅遊網）

2016年監察院確實通過此工程延宕的糾正案，但是當時高雄市政府有嚴正提出反駁說海音中心修正計畫三度送審，均因當時的國民黨執政的中央政府加入跨域加值財務計畫而退回修改，監察院的糾正其實是選擇性辦案。高雄市前文化局史哲表示，監察院的糾正都不是事實，當時的高雄市文化局堅持諮詢流行音樂界專家意見，並且嚴謹堅守基本設計原則。同時間北部的流行音樂中心計畫當時已順利通過期程展延修正計畫，跟高雄海音中心一樣要延到108年才完工，但是高雄海音中心的修正計畫是三度送審，都因為當時行政院堅持加入跨域加值財務計畫而退回修改，所以根本是兩套標準。

當時的高雄工務局也指出，101年11月19日核定海音中心基本設計，而行經海音中心基地的輕軌捷運是101年11月26日才奉行政院核定。因輕軌捷運的核定時間較晚，因此兩案必須協調空間規劃，而延長了設計時間。其實輕軌通過海音中心有助於疏運人潮，帶動周邊的商業發展，有利於對海音中心的建設，而當時的監察院隻字未提，明顯偏頗。如今韓國瑜市長撿便宜踩著別人的肩膀往上爬，現在高雄市政府與國民黨民代卻又以偏頗不公正的糾正案，說是替前朝善後，這簡直是「吃人夠夠」。

（高中教師、生命科學博士）

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