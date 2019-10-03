自由限時批》棄韓保國會？

董森霖

吳敦義日前撤換組發會主委李哲華，並真除文傳會主委程美華，猶不允准韓國瑜擔任第一副主席，更不排除自己名列不分區立委，還使郭台銘願在二週內舉行「吳郭會」。這一連串的大動作，在在顯示，近三個月韓連續下跌不振的民調，已讓黨內興起强烈「棄韓保國會」的聲音，復使吳轉戰立法院長的意念再起，自使國民黨面臨2020後存亡絕續的嚴峻挑戰！

前國民黨組發會主委李哲華。（資料照）

照老K往例，一旦總統敗選，黨主席自須負起敗戰責任，甚至還要被開除黨籍，李登輝即為例證。吳敦義基於政治現實考量，未雨綢繆，在大選百日前，乘韓國瑜氣弱（連續第38個民調，平均都在一成多上下，輸給小英總統。而討厭度及不支持度均高達6成5以上），及早重新部署，以爭取保住黨主席位子。

而要達到此目的，自須「廣結善緣」，而對剛退黨又有資源的郭董，更是積極拉攏；並將郭痛心的「石頭」，也就是奔走連署31位黨國大老，要郭退選的要角李哲華撤換（且因蹭韓，復對郭口出惡言）。

果不其然，一經撤換，郭董心中就相當舒坦，立即同意「吳郭會」擇日舉行。

當然，他心中不爽的，更有旺董和韓的勾串，特別是旺媒集團，從他參與國民黨總統初選至今，經常不斷的抹黑誣衊，且韓不聽勸離旺董，處處為難，致使郭早先支持韓的態度丕變，頓成陌路。加以韓粉不斷施虐辱罵郭粉，益發形成對立，反大大削減韓的支持度，一蹶不振！

據行家分析，郭若參選形成「三脚督」，反對韓有利，因為郭粉的票，約二成上下，多對藍綠不滿，且這些票，不利小英選情。但因老K和韓把郭打成分裂藍營的罪魁禍首，及至郭「無黨一身輕」後，才發現郭粉只有百分之零點零一可能流向韓，一半則可能轉向小英。無怪乎事後證實時，韓營後悔不巳。

直到郭退選，大多郭粉仍是不離不棄，於是郭決定在各地辦感恩會，並籌辦一類似日本松下政塾學校，以培訓政經人才、厚植實力，蔚為國用。現階段亦和柯文哲合作進軍國會，並願支持國民黨與他理念相通者參選立委，甚至給予千萬以上金援。

消息傳開，即產生西瓜效應，欲參選或連任的藍委者，莫不競相攀緣，與當時國民黨猛批、謾罵、逼退情景，簡直不可同日而語！而吳敦義更認機不可失，排除障礙，寧捨韓就郭，或使自已能在國會另有一片天!

然而問題來了，目前立委席次共113席（區域73，不分區40），國民黨要過半，難度很高；加上韓國瑜當母鷄，聲勢太弱、資源不足（頂多敗選後自已可拿一億多的選舉補助金），徒增藍委當選的困難。即若能獲郭青睞，亦復有條件限制，況且他得支持自己少數的「郭家軍」外，還有「柯家軍」（民眾黨）。

同時，除了强敵民進黨之外，尚有時代力量、親民黨等虎視眈眈分食大餅。吳敦義若能使藍委增至30席，已是萬幸，但距離吳當龍頭仍遠。因為若第三勢力成形，綠營仍能維持40或50席上下，便更難過關，吳只能當個陽春立委了。

國民黨此次的總統、立委大選，前途多舛，乃敗在師心自用、機關算盡，根本無視於國家、人民利益至上，多在圖謀權力和名位，令人生厭。而說一套做一套，無能治市的韓國瑜，巳被國人看透透，吳敦義又何嘗例外？

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