自由開講》原來，國民黨愛的是「餵土狗喝啤酒的林佳新」這一味？

余止

2020大選邁入倒數100天。昨（10/2）日國民黨中常會通過，號稱「韓家五虎將之首」的林佳新將出線，代表國民黨參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委。這樣的佈局，不只讓支持者納悶，更讓民眾發現：原來國民黨的口味是如此「特殊」。

若細看這部荒唐的影片，只見林佳新在影片中喝得酩酊大醉，還一邊操著熟練的國罵，一邊強逼台灣土狗幼犬喝酒。這樣的人居然能代表國民黨參選立委，令人心驚。（圖片由台灣動物緊急救援小組提供）

這位林佳新是何許人也？不管是網路上的酸民或是最資深的地方人士，得到的答案大概都會是那個「餵土狗喝海尼根」的男人。若細看這部荒唐的影片，只見林佳新在影片中喝得酩酊大醉，還一邊操著熟練的國罵，一邊強逼台灣土狗幼犬喝酒。這樣的人，居然能代表國民黨參選立委，令人心驚。

即使林佳新本人已經出面道歉，但是再看到他只有「高職肄業」的學歷，更會讓人對他是否「適格」擔任立委打個大問號！林佳新近期的表現，除了頻頻上政論節目打所謂「苦民所苦」、「庶民表率」的「草包牌」之外，是否有提出任何政見讓國人檢視？令人質疑。

這樣的立委參選人正當性何在，大概只有韓粉心中才知道！以林佳新這樣的背景，要應徵「立委助理」都不夠格，更遑論作合格的「立法委員參選人」！國民黨常常在諷刺民進黨許多公職是「實習生」，但是原來國民黨最愛的，居然是像林佳新這種「立委參選人實習生」！

推出林佳新這樣的候選人，更是對國民黨內有志青年一大打擊！原來，要當國民黨的候選人可以不用讀聖賢書，甚至不用拿到大學文憑，只要拿出自己過去「曾經荒唐」的經歷，再公開道歉，並說自己願意反省，就可以輕鬆拿到立委參選人的門票。國民黨內部青黃不接，早已有跡可循！

反觀民進黨的參選人，愈是艱困的選區，推出的候選人愈是優秀。例如，長期被視為民進黨超艱困的連江縣立委參選人李問，就用徒步環島、英語教學等極有創意的選戰方式，拉近和民眾的距離，也讓在國民黨長期執政之下的馬祖人，看到國民黨之外的另一種選擇。

一個好的參選人，即使當選機率不高，仍有刺激選情、提供選民再次檢視政治認同的機會，更是民主政治進步的原動力。然而，林佳新的出線，卻讓民眾看得更清楚：國民黨這個百年老黨的底牌原來是這種貨色！韓流退潮後，選民赫然發現：原來國民黨根本沒有穿褲子！

（作者為高雄市民）

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