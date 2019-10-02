自由限時批》郭董慨捐千萬 韓總統参選人呢？！

◎董森霖

韓國瑜從選高雄市長起至今，最令人印象深刻的口號，就是：「莫忘世上苦人多！」而他最令人感動的，就是敢在大型造勢活動場合，公開宣示：選舉補助款或政治獻金節餘，全數捐公益！言猶在耳，而今善款安在哉！

不同於韓市長，郭台銘不太講捐不捐，他樂於助人，熱心公益，只要認為可做、能做、該做，就做。所以當他看到日前宜蘭南方澳跨港大橋斷橋事件，當天就二話不說慨捐千萬，交宜蘭縣政府，處理救災和療傷的後續的医療安置、生活扶助等用，協助傷者家屬減輕負擔，思慮縝密，亦期抛磚引玉，匯聚社會善款，將災難損害降至最低，頗發人深省。

說來企業家和政治人物，對任何公益和公共事務，皆應善盡社會責任！但說來容易，能做到的並不多，而大言炎炎者多，言不顧行，甚至說一套做一套的更多！

像韓國瑜者，早已非吃魯肉飯的庶民，不談他擁有的身家資產，光是他講的高雄市長選舉補助款（每票新台幣30元）便合計約2千7百多萬元，政治獻金用掉1億2千多萬元，還剩1千多萬元，而拿黃光芹幫寫書的版税不少，只捐公益30萬等等，和韓涕泗横流的「苦民所苦」，以及那種「悲天憫人」的樣態，簡直難以吻合！

現在國民黨當家的宜蘭「有難」，巳退黨的郭董，反而人溺己溺，民胞物與，慷慨解囊；曾批郭董的顏清標老大，不是說過：「有錢有什麼了不起！」，但郭卻捐了千萬，而家大業大的顏家，子女不是當立委，便是當台中市議會副議長，富貴凌人！怎麼看到這麼大的一個災禍，卻和韓大市長一樣？袖手旁觀！而其他蹭韓的雲林張家、花蓮傅家、台中張家，怎麼都無動於衷耶？！

如今天韓國瑜民調，一蹶不振，連續38週低，不是什麼黑韓產業鏈問題，而是他的言行經不起檢驗，猶縱容韓粉種種暴行！現在還肖想政治獻金，即便公布了帳戶及電話，反應巳遠遠不及去年那麼踴躍矣！此乃在自己食言而肥罷了！

如今天韓國瑜民調，一蹶不振，連續38週低，不是什麼黑韓產業鏈問題，而是他的言行經不起檢驗，猶縱容韓粉種種暴行！（資料照）

今天T台的民調，不論一對一，或韓朱配（有另份民調的各種韓x配），或小英對韓，及吕秀蓮、王金平、楊世光的加總，亦是輸！高下立判。

是以，2020大選的國會，已成了兵家必争之地，亦已非民進黨、國民黨天下，民心思變，反而給了郭董、柯p合作的機會，三分天下趨勢業己浮現！

所謂人算不如天算，有其哲理在，而世局如棋，變幻無常，朝野黨派只有「誠實」面對、而「存誠、務實」將是2020大選参選者的主軸！捨此，任何話術、騙術，通通無效，因為今天的選民已非往昔，政治人物該小心了！

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