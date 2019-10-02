南亞觀察》遇見總統厄沙：一位不凡的決策者 & 孟加拉的敵人 Meeting President Ershad Part I

2008年2月19日傍晚，我們提前15分鐘抵達厄沙的官邸。那裡不斷地有人進進出出，年輕的、老的、男的女的，好像一場沒完沒了的遊行隊伍。我開始擔心時間，總統要讓我們問多久？會回答多少問題？會說改天再來嗎？

◎曾育慧／南亞觀察主編、韓南風／政治觀察家

身著軍服的厄沙總統（圖片來源：美聯社AP影片截圖）

2019年7月14日，孟加拉前總統侯賽因．穆罕默德．厄沙（Hussain Muhammad Ershad）辭世，享年89歲。他是世上唯一在大規模起義被趕下台後依然能重返政壇的獨裁者。儘管因貪腐罪名而入獄6年，他直到最後一口氣都還是牽動孟加拉政壇的要角。2008年2月，我們採訪過這位前總統，也是第三大政黨Jatiya的創黨人，當日情景雖十分模糊，但南風年少時參與社會運動的點滴湧上心頭，錯綜複雜的情緒使他久久無法平息。

近來頻赴海外出差，數周未讀孟加拉新聞，在7月14日，也就是厄沙總統去世的當天，我還埋首於堆積如山的工作中，直到傍晚才從南風口中聽到這個消息。對我來說，這不僅是孟加拉總統逝世，而是一位跟我見過面、聊過天的總統逝世的消息！畢竟，這是我唯一近距離觀察過的國家元首。

像許多其他事情一樣，我早已忘了2008年見面的細節。雖然那次的會面很有趣，也應該是我生命中難以磨滅的事件，但不管是我的研究或人生，自那年以來經歷了許多轉變，覆蓋了十多年前的記憶。

厄沙的政治生涯並不是我們討論的重點。會面當時，我還是研究衛生政策的碩士生，希望他能談談孟加拉在1982年通過的藥品政策。這項政策破壞了跨國藥廠和西方國家在發展中國家的商業佈局，從研議、推動、通過、實施到後續不斷擴大的漣漪，是當時國際間的重大突破。孟加拉經驗和後續三個案例的出現，促使世界衛生組織（WHO）在1995年公開表示，國家藥品政策是國家發展的優先要務。

賈福拉醫師（Dr. Zafrullah Choudhury）是1982年藥品政策的推手。

研究大半的工作是訪問核心的決策者。賈福拉醫師（Zafrullah Chowdhury）是一位革命性的健康與社會運動者、參與過獨立戰爭的自由鬥士，創立人民健康中心（Gonoshasthaya Kendra），也是草擬並推動1982年國家藥品政策的靈魂人物。厄沙總統通過這項政策，主要是受到賈福拉醫師的影響。因此，我們的計畫是先訪問賈福拉醫師，然後再去找藥品政策專家委員會的其它成員，包括委員會主席暨國家級教授Nurul Islam醫師。

接下來的兩個多月間，我們從城市走到鄉村，去看醫院，衛生所，非政府組織經營的衛生計畫，採訪學者、政策制定者（國會議員）、政府官員、藥廠老闆、記者、社運人士和民眾。 二月的第二周，正當我準備回台灣時，南風說我們應該去找厄沙談談，他是最後拍板定案的人。

我不確定說服一位前總統接受採訪可能性究竟有多高，「很多國會議員和政府官員一再地更改預約訪談的時間，你現在講的可是統治過孟加拉近十年的獨裁總統，現在孟加拉第三大政黨的主席。值得一試嗎？」那個時候，我們已經連續三天試圖約訪一位達卡大學教授，也是當時專家委員會成員，但沒有下文，已經有點挫折，沒什麼信心了。

南風倒是頗為樂觀，自己去聯絡。某天下午，我們接到總統親自回電，「請來和我一起喝茶。」接著他的私人秘書也打電話來通知時間和地點。

2008年2月19日傍晚，我們提前15分鐘抵達厄沙的官邸。那裡不斷地有人進進出出，年輕的、老的、男的女的，好像一場沒完沒了的遊行隊伍。我開始擔心時間，總統要讓我們問多久？會回答多少問題？會說改天再來嗎？

筆者與已故總統厄沙合影。

等了許久才輪到我們。一進門，總統臉上掛著他的招牌神祕微笑歡迎我們。超過一小時的採訪進行地出乎意外的順利，他耐心地回答我提出的所有問題，雖然有許多答案讓我彷彿陷入一場更大的迷霧！

我問他推行藥品政策的動機是什麼；他的回答是，「人民的福祉。我的藥品政策確保了民眾絕對買得起藥，同時也讓市面上數百種有害健康的藥物和相關產品下架。」

至於他如何抵擋來自跨國製藥公司和外國政府的壓力，他說「每個人都想追求自己的利益。 我並沒有損害我國人民的利益。」

「你知道，我們要通過1982年國家藥品政策那時候，不但跨國藥廠反對，連本地的藥廠和孟加拉醫師會也強力阻擋，」他補充道。

跨國藥廠深深地壟斷孟加拉市場，操縱了藥價、生產、銷售和廣告，市面上充斥著各種奇怪，甚至有害健康的產品，也不用害怕吃上官司。

1982年通過的國家藥品政策取消了這些特權。這項政策促進本地製藥產業的產能與技術提高，讓一般人買得到，也買得起品質良好的藥。但令他遺憾的，是居住在鄉間的貧窮人口無法獲得應有的醫療保健，原因是孟加拉的醫生不願意到偏鄉服務。

目前孟加拉有多達二百多家本地藥廠生產高品質、低成本的學名（仿製）藥和疫苗。在滿足國內市場97％的需求後，還能出口到全球144個國家。 1982年產值達2500萬美元的製藥市場在今日已增長到20億美元，預計到2023年還能再成長50億美元。不少藥廠也做海外投資。 在美國和歐洲市場有大量需求的孟加拉製抗癌學名藥，許多台灣人也在打聽並設法採購。

根據孟加拉出口推廣局估計，2017-2018會計年度，製藥部門的出口收入是1.0346億美元。

厄沙也不忘讚美台灣全民健保的成就，但當我邀請他來台灣訪問時卻被拒絕了，「如果我去台灣」總統說，「中國會不高興，中國是好朋友。」

訪談結束時，一股成就感油然而生。我幾乎找到1982年孟加拉藥品政策所有的關鍵人物，從他們那裡了解到當時他們如何因應來自國內外，有錢有勢的既得利益者的挑戰；該政策如何使孟加拉人和全球其他人口受益；貧窮國家的少數有志之士如何提出創新思維，如何勇敢抵抗實力強大的產業，以實現人人健康的理想。

要離開時，我才把注意力轉向同行的南風，他看起來不太開心。「你怎麼了？」我問他。

「我不太舒服，我們走吧。」

首都達卡的塞車令人心煩意亂， 12公里的距離花了1個小時40分鐘才到得了。南風一路上沉默不語。他的不舒服我看出來了，不是身體上的，而是心情很差，他真的很傷心。

那天晚上他才願意開口說話，「我在厄沙那裡想起一些往事，讓我坐立難安…」他打開話匣子，把我帶到1980年代的孟加拉。我好像在聽一個陌生人說一件遙遠的故事，停不下來，那是我從沒聽過的！

（待續）

本文經授權轉載自南亞觀察 遇見總統厄沙：一位不凡的決策者 & 孟加拉的敵人 Meeting President Ershad Part I

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