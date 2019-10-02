自由開講》和平中立國的意義

楊西宗

什麼是「和平中立國」？喜樂島聯盟於9月17日推薦呂秀蓮及彭百顯為2020年正副總統候選人，呂秀蓮於當天記者會上宣布，將以打造台灣為「和平中立國」為此次競選的主要訴求，並強調她得到許多政黨的認同與支持。之後，於23日下午她親自主持藍綠對談，並承諾當選後提出「超越統獨的國是會議」。

喜樂島聯盟於9月17日推薦呂秀蓮及彭百顯為2020年正副總統候選人。（資料照）

「和平中立國」的概念被她提出之後，也引起許多網友的討論，有些人認為：「台灣中立論是理想，並不實際」、「目前窮喊「中立」可能會讓美日友邦誤會台灣可能是牆頭草。」另外有些人認為：「藍綠統獨和解，建立國家認同的共識後，修改建構一部新憲法，正式成為一個國家後，再宣佈成為中立國。」再有些人的看法是：「喜樂島唯有強推台灣中立國才能把民進黨打入統派，自己獨拿五十趴台派選票。」、「這是呂副總統參選總統的主軸和中心思想，這比死抱「中華民國殭屍流亡政府」強太多了。」等等看法。

筆者在此也想發表個人的淺見，以就教高明。

首先，什麼是「和平中立國」？一般來說，是指他國之間發生戰爭時，本身嚴守中立而不介入戰爭的國家，因為它嚴守中立而不介入戰爭，所以它與交戰國之間仍然是和平關係，故稱為「和平中立國」。也因為它是在國際間有戰爭行動（即軍事行動）發生時才宣布中立不介入，因此也稱為「戰時和平中立國」。

就像人與人之間，有人發生暴力互相鬥毆，另一個人在旁僅觀看而不介入鬥毆行列一樣，這個人對於暴力鬥毆事件，僅觀看而不出手介入，所以是「中立的」，又因為這個人與互相鬥毆者沒有發生鬥毆的行為，所以彼此的關係是「和平的」。但鬥毆者會不會「有可能」以暴力攻擊「和平中立者」？

如果答案是肯定的，那麼當鬥毆者以暴力攻擊「和平中立者」時，此時「和平中立者」可以不可以「使用暴力」防衛自身安全，如果答案是當然可以，那麼結果可以預見，世界上可以有很多「戰時和平中立國」，卻很難找到「永久和平中立國」，但是，如何讓每個國家都能成為「永久和平中立國」，也就是讓世界不再有「戰爭」發生，這一直是全人類共同的理想。

所以1945年聯合國的成立的宗旨就是要努力促成「世界永久和平」，並以此為其成立的最高目標。

因此，在『聯合國憲章』第2條規定，「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」這即是所謂的「不使用武力原則」，但是當有國家違反時，其他國家依然必須防衛，因而『聯合國憲章』第51條規定，「聯合國任何會員國受武力政擊時，在安全理事會採取必要辦法，以維持國際和平及安全以前，本憲章不得認為禁止行使單獨或集體自衛之自然權利。」

所以『聯合國憲章』所規定之「武力使用」包括三種情形，第一是個別國家單獨自衛，第二是多數國家集體自衛，第三是安全理事會所採行之國際和平行動（請參閱中央研究院法律學研究所研究員廖福特先生《國際法對於戰時中立及永久中立國之規範》一文台灣國際研究季刊 第 11 卷 第 3 期 頁 23-45 2015 年/秋季號）。使我們產生疑惑的是，「武力使用」是否會與「永久和平中立」的概念相衝突？

我們以世界上較著名的「永久和平中立國」瑞士為例，瑞士認為聯合國安全理事會所發動之軍事制裁與戰爭不同，而是實施安全理事會和平與國際安全決定之法律措施，因此瑞士也參與許多由聯合國安全理事會所採行之國際和平行動，包括避免衝突、建立法治、強化民主機制、提倡國際人道及人權法、安全機制之改革等。

這也就是說，瑞士人不再將「中立」視為等同於「永久和平」，而是將「中立」視之為「和平法律之機制」，也就是說「中立」只是作為「和平」之「工具」，這種觀念的轉變，使得「永久和平中立國」得以參與「集體安全行為」，而這些「集體安全行為」的內涵，就是上面所提到的「避免衝突、建立法治、強化民主機制、提倡國際人道及人權法、安全機制之改革」。

但這樣一來也使得「和平中立國」的理念適用，不再被限制在國家對外關係之上，而是也適用到一個國家的內部事務當中，例如當一個國家本身內部關係中，國家與人民間或人民與人民之間，有違犯「法治、民主機制、人道及人權法」等，就也將被判定是「非和平中立的國家」，而成為聯合國欲處罰的對象。

因此，呂秀蓮提出的讓台灣成為「和平中立國」的理念，不是一種不切實際的理想，而是具有「實踐力」的理念，台灣目前因受到「虛假的中華民國憲政體制」的壓迫（請參閱筆者2018/9/23發表於新頭殼網站讀者投書《支持呂秀蓮的主張—制定台灣新憲法》一文），人民的自由、自主、自決無法展現，人權受侵害，人的尊嚴不受到尊重，距離「和平中立國家」的目標尚遙遠。

此次透過喜樂島聯盟所推薦的前副總統呂秀蓮參與2020總統大選，以「和平中立喜樂島」的理念為號召，讓人民有機會對「和平中立」重新進一步的認識，並期盼集中全民力量將此一「虛假的中華民國憲政體制」廢除掉，重新制定一部以保障全台灣人民生命、財產、自由為目的的「台灣新憲法」，以逐步實現「和平中立喜樂島」的目標，而相較於其他黨派所推出的後選人所提出的虛假政見，就如上面一位網友在喜樂島群組所說的：「這是呂副總統參選總統的主軸和中心思想，這比死抱「中華民國殭屍流亡政府」實在強太多了！」

（作者為地政士）

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