自由限時批》韓國瑜、張安樂與胡志偉

杭東

電視政論節目主持人趙少康曾問韓國瑜勝選的秘訣，韓說：「很簡單，就是什麼票都要！」

真的，韓現在什麼票都要。不管是黑金或白金，連紅的也要！像旗幟鮮明的中國統一促進黨總裁張安樂（白狼），和近日潑紅漆在香港歌手何韻詩頭上，亦是統促黨「自忠黨部」主委的胡志偉，都是韓的堅定支持者。

對香港歌手何韻詩潑漆的統促黨「自忠黨部」主委胡志偉，是韓的堅定支持者。（資料照）

白狼近日接受俄羅斯媒體專訪，指韓當選可帶來兩岸八年和平，讓中國的核武更强，使美國「不敢干預統一，因怕被毁滅」，然後中國就可比照俄羅斯併吞克里米亞的模式，統一台灣！而此與韓國瑜和旺董的親中求和（歸順）理念，若合符節。

其實，中共早己盤算過，若要武力犯台，還不是美國的對手。而今一個中美貿易戰，就己把中共打得内憂外患不已，經濟崩壞，接連的金融、科技、軍事戰，將更是慘不忍睹！美國智庫在2017年就巳通盤研究，一旦美中核戰，中國人口只剩三億（帶有輻射危險）。試問任何獨裁者，願意剩下自己一人在核子灰燼上當皇帝？

簡言之，中共當局目前對台政策，就是文攻統戰，儘量收買；而武嚇，則利用黑道威脅、地下組織滋擾恐懼（暴力），引發畏戰、恐共，製造人心惶惶不安，進而介入操控大選，並不擇手段讓親中者勝選，遂其和平併吞台灣之統一陽謀，何其恐怖！

今天英國BBC報導，台灣人民對中共十一國慶無感，甚至中青世代更視為是「他國的國慶」；而對獨裁模式和大閱兵展現「國力」，更是厭惡！

換言之，經歷兩蔣威權時代者，認定對岸是敵人；而年輕一代，出生即解嚴，本土意識自然强。在經歷2008年陳雲林來台、反中資媒體運動、太陽花學運...等等民主化及反中保衛自由、主權過程，認為中共是在發展全球霸權支配的影響力！及至今年香港連續三個多月的「反送中」爭取人權、自由、民主的抗爭，震撼人心！更看到中共威權的極致，形同納粹、法西斯，以及稱霸世界的帝國野心，根本無法認同。

再者，此次何韻詩來台合法參加集會遊行，是依據馬政府時期所簽署的「聯合國兩人權公約」，自須受到人身安全、自由的保障，故而統促黨胡志偉的預謀計畫暴力，被治安單位認定為組織性犯罪，罪證確鑿，震驚社會！影響中華民國的民主法治聲譽至鉅，自須依法嚴辦，以維護國安！

韓國瑜自去年1124地方選舉，奪下高雄市長寶座後，一舉成名。隨即前往港澳中聯辦，又訪國台辦主任劉結一等言行，引發諸多爭議，但始終包裝得很好。天天喊中華民國，卻和對岸眉來眼去，你儂我儂。

而自今年7月中勝出國民黨總統初選以來，不論私德、人品、言語都鄙俗不堪，治理能力亦遜，兩岸態度曖昧，至對香港反送中冷漠對待，加上韓粉四處施虐，在在予大多中間、年輕世代選民反感，無怪乎連續38週民調下降，大輸蔡英文，連不信任度都高達6成5。現又發現竟是統促黨支持的對象，不禁令人拍案叫絕！

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