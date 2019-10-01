自由開講》不分區名單「年輕化」，將是民進黨勝選關鍵！

◎余止

民進黨已經於九月中完成區域立委提名，並提出許多學、經歷優秀的立委參選人使國人耳目一新。然而，後續提名的不分區立委將是國人關注的焦點。屆時，若能提出優秀的不分區名單，不只會成為大選的「催票機」，更將成為民進黨政府繼續改革的決心展現。

據報載，民進黨將於近期啟動不分區立委的提名程序，並預計於十一月中旬完成提名。不分區立委在民主政治的議事中十分重要，不只具有傳統政黨佈局的「選舉意義」，更有作為補足國會議事上專業不足的「專業意義」。

民進黨已經於九月中完成區域立委提名，並提出許多學、經歷優秀的立委參選人使國人耳目一新。然而，後續提名的不分區立委將是國人關注的焦點。（資料照）

因此，相較於國民黨不分區名單一直存留著嚴重「分贓」的問題，民進黨不分區的名單一直以「專業」作為主要的提名指標，如2016年民進黨的不分區名單前8席都是各領域的專家，以專業人士為主的不分區立委名單，不只提升國會運作的品質，更成為強化公部門、私部門對話內涵的橋樑。

延續過往提名的脈絡，若這次民進黨要在小黨林立的現況中，成功爭取更多政黨票，將會有三個指標成為選民投票關鍵：

首先，這份名單需要回應新決議文「社會同行、世代共贏」的主張。若細看這次民進黨全代會通過的新決議文，最根本的主張為：「擴大社會對話，促成更大的團結」。換句話說，不分區立委名單提名人是否具有加強公、私部門對話的「治理（Governance）」能力，將會成為選民檢視的關鍵。

其次，民進黨需要以更大幅度的「年輕化」以回應社會改革的聲音。特別是民進黨政府過去許多改革的目標都是以達成「世代正義」為目標，不分區名單的年輕化不只將達成藉不分區立委「培養人才」的目的，更有開放社會多元聲音進入國會、加速世代交替的意義。

最後，除了過去一向反對「一國兩制」的大原則外，新的不分區名單也要有和「世界連結」的能力，特別是在全球氣候議題被熱烈討論的當下，候選人能不能協助政府轉型並達成「聯合國永續發展目標（SDGs）」，也是值得考慮的面向之一。

相較國民黨混亂的提名過程，甚至為了是否要讓吳敦義成為「不分區第一」而吵得不可開交，民進黨提出的不分區名單一直都比國民黨出色許多。因此，民進黨如果能在這次大選提出令國人耳目一新的不分區名單，不只能回應新決議文的主張、吸引更多年輕人及中間選民，更會成為2020勝選的關鍵！

（高雄市民）

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