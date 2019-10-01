自由開講》給茂哥的一封信

◎廖文瑜

敬愛的茂哥：

今天，終於輪到您站上舞台當主角了！

您這一生成就了多少人站上舞台、發光發熱，包括我—一個原本沒沒無聞的小女子，卻因為您的總策畫、總撰稿，使《佛國之旅》節目榮獲金鐘獎。我用我的雙腳翻山越嶺、走遍佛國，您用您的文昌筆與全然的生命陪伴我走過一千個春夏秋冬。我上台領獎還只能信守與您保密的承諾，感恩當時極少數人知道的「德蒙多吉」，這個獎本該屬於您，沒有您，就沒有『佛國之旅』；沒有您，就沒有廖文瑜。

沒有您的生花妙筆，那些影像就失去了生命；沒有您的風趣幽默，主持人就失去了光芒。是您給了那些歌曲、那些書本、那些影像靈魂。

『又是一幅天光。月彎仍在高掛，日頭已從東方暈開。腦子裡無限嘈雜。這一夜，又是個挑燈夜戰，我已走出陽台許多回；陽台之於我的意義和功能，夜空知道，妳知道。』

這是您在2009年為我的新書—小女子闖天關，所寫的書序。

今天輪到我，一樣的月空、腦子無限吵雜、挑燈夜戰給您寫信。

詹德茂先生是金鐘獎得獎電視節目《佛國之旅》的總策畫、總撰稿。（圖／翻攝臉書）

將近20年來，您協助我擔綱製作的節目、紀錄片、音樂會、書籍，撰寫過無數的文字。短短幾分鐘的歌，道盡您對世間的悲苦與灑脫；一個小時的節目，是您博覽群經、再三思索、斟酌、抽了好幾包香菸，把整個生命埋入古今時空，淬釀出來的精華。與其說是「撰寫」，還不如用「嘔心瀝血」來得貼切，您曾告訴過我，經常寫到感覺要吐血。

老大益嘉兩歲前，為了佛國之旅，孩子晝夜只能看見您伏案面壁的背影，您寫著：幾百個夜晚、幾百片星空，怎麼就這麼糊里糊塗的接受了我這樣一個女子的纏鬥，我動個心念，您們便是百轉千迴。其實，我知道不只是我動心念，只要能利益眾生的工作，您永遠都是百轉千折，一個人孤獨地挑燈夜戰，不是大夥兒不幫忙，而是沒有人能取代您。創作的孤獨，創作的寂寞，要歷經多少暗夜，只有天知、地知，還有您的靈魂自己知。

儘管每一個您允諾的專案都是百轉千折，但承佛威德、菩薩保佑，您總能平安出場。這一次，您竟然一去不回！我知道，這個肉身體讓您今生受苦了；我知道，您還有未竟之志；我也知道，您對妻小無限牽掛；但我更知道，您渴望回歸自性、進入永恆自由的決心。

2006年，您在佛國之旅的腳本寫著：

『毀滅是重生的開始，今生只是性靈進化的過度階段；印度教也深信著因果輪迴，因而相信死亡是捨棄臭皮囊、舊皮囊，進入更高精神層面的必經之地，所以死亡也是一件莊嚴的祭典…。』

今天，您比我們早一步體驗這一場莊嚴的祭典。想您此刻依然叼著菸、咬著筆、眼珠著轉著轉，為自己的告別式寫下最後一本，充滿茂式風格、冷調幽默，要讓人們對死亡祭典從此有了截然不同的想像，對吧？

細膩、善感、多情、幽默、風趣、瀟灑…您像是住在每一位當事人生命裡的靈魂般，一字一句都寫進我們的心坎裡。如今，由我來寫您、說您，每一句都詞不達意。

我只能再借用一次您寫的，送給您、也轉送給現場來跟您告別的至親好友。所有對生命的體解，十四年前，您早就留在佛國之旅節目了。

「我不曾遠離那些信仰我的人，或甚至不信仰我的人，雖然他們沒看到我，我的孩子們將永遠、永遠受到我慈悲心的保護。」蓮師說過的，必將永恆不變。

藏傳的密勒日巴尊者，給了人們這樣的提醒：『那個我們如此害怕，所謂的〝屍體〞，此時此地，就跟我們住在一起。』

『如果你對死亡感到害怕，那也就沒什麼好怕，因為這正巧代表…你，還活著。』

在我的書序言最後，您留言：巴不得閒雲野鶴的詹德茂．於小公園邊的陽台。茂哥，這次，您總算真的如願以償了！今天是您的解脫大日，小女子僅能將您當年送給觀眾的智慧，再轉送、祝福予您：涅槃就是如來，如來就是無所謂來、無所謂去，既沒有來、也沒有去…。

（附註：這場大家與茂哥告別的日子，訂於108年10月1日星期二上午九點，於台北市第一殯儀館【景行廳】舉行。）

（佛國之旅節目製作主持人）

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