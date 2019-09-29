自由限時批》吳敦義被逼宮？

董森霖

韓國瑜自國民黨內總統初選勝出後，到今天為止的週週民調，皆一路下滑未能停，「Kingmaker」旺董自是心急如焚！而這兩天的旺中媒民調更是離譜，跌到了25.4%，幾乎是嚴峻崩跌程度，比國民黨的政黨支持度29.5%還要低。

於是，在報紙刊登一則三版頭標題，稱：黨的支持者要求吳主席給韓國瑜第一副主席之位，俾整合黨政資源、加大力道、重新出擊，以扭轉戰局。

韓營和旺董倍感焦慮，為卸責也為2020尋求退路，就是要鬥垮吳敦義，由韓接替，可掌控「國共論壇」的兩岸管道，圖未來再起的契機。（資料照）

吳敦義並非省油的燈，深知來者不善，亦知韓氣弱，一方面曲意委蛇，和郭董好聚好散（至少郭董參與初選，近乎兩個多月的紛擾，使韓勢力銳减）；二方面以已有的第一副主席兼祕書長曾永權，已派任競選總部總幹事為由婉拒；另一方面，亦放出自己考慮列入不分區立委的風聲，益發使人感到國民黨高層惡鬥，正是山雨欲來風滿樓！

簡言之，這是一場2020後國民黨主席之爭的序幕，因為包括韓和旺董、吳敦義乃至朱立倫、郝龍斌、馬英九等，皆心知肚明將有一埸敗戰，自須及早綢繆。而每當老K高喊「團結」之時，聲音越大，越顯示分裂嚴重！特別是郭董淌渾水，把水攪和成浪後，溢出大批的藍郭粉，隨郭而去，九成九表明不支持韓！加上大批中間、年輕選民討厭韓，使韓的民調厭惡度合計高達近六成，讓藍營信心大失！

再者，朱立倫一再表明不擔任副手，只扮演輔選的角色，亦不難想見其企圖心。而他長期合作、身為新北大諸侯的侯友宜，亦不謀而合，一樣强調做好市政，就是最好的輔選！近日還和揭發韓往昔花天酒地的前立委陳宏昌（陳亦被韓提告，他言明要找數十名酒店媽媽桑作證）同框，因陳以湧蓮寺主委捐6億善款做好事為由碰面。

復次，馬英九參加韓9月8日新北造勢時，遭到韓鐵粉羞辱，就算韓致歉，甚至在北市黨部表揚優秀黨籍里長集會上，公開「强抱」馬示好，馬及馬粉多不領情。馬只表示會輔選，但不出席造勢活動。

諸此種切，自讓韓營和旺董倍感焦慮，為卸責，也為2020尋求退路，就是要鬥垮吳敦義，由韓接替，可掌控「國共論壇」的兩岸管道，圖未來再起的契機！最好是現在選情不利，又顯混沌之際下重手，以免夜長夢多！

不過，目前的內外情勢，並不有利國民黨大局，主要是中美貿易大戰，要求台灣選邊站（這點美方智庫巳告知朱立倫），而在北京「介台大選」以來，台美國安來往密切，特別是香港的反送中，韓和旺董，以及國民黨中央的曖昧態度，令華府憂心。

最近對我斷交的太平洋友邦索羅門及吉里巴斯風波中，國民黨並未同仇敵愾，反予譏諷。殊不知此事攸關美國國安及核心利益，又涉及第一、第二島鍵（夏威夷、關島、澳洲）及美洲大陸的軍事危機，一旦中共掌握當地的高精密雷達及衛星站基地等，可涵蓋太平洋地區國家，反危如纍卵，連帶殃及全美！

近來國際媒體爭相報導，美方已視此為侵門踏戶，奇恥大辱，並採一連串反擊措施，像國會通過「台北法案」及諸多强化台防衛戰備或售最先進武噐，只是其中之一。這些只是看得到的，看不到的更多！光憑這些美國反中共的積極作為，菁英藍、經濟藍、中間、年輕選民等，就不會支持韓國瑜和旺董了！

事實上，不只是國際關係的變幻莫測，迫使中共內憂外患，經濟衰退；而窮兵黷武的結果，亦徒然招致國際「衆怒」，種下敗亡因素，後果堪虞。

同樣的，韓挾百萬粉絲，四處惹怨、恐嚇鬧事，卻助長反韓勢力興起，乃至各方包括郭董、柯P、王金平的合作聯盟，分食立委席次，國民黨現己處四面楚歌之境，吳敦義能否聯合反韓、倒韓，甚至換韓，亦已到了梭哈時刻，而能否保位或全身而退，當是各方觀察及關注的所在！

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