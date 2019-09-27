自由限時批》不容閹割民意 ！

杭東

佔高巿議會多數的國民黨黨團，昨天竟悍然推動以「抽籤」方式質詢市長，並訂下午六時散會，以便利市長、市府下班，這種「閹割」民意的空前做法，社會譁然！

簡言之，這種任意踐踏民意，簡直荒謬至極，非僅漠視民主的法治精神，一旦仿效成風，民主台灣不復法治矣，豈容國人坐視？！

果不其然，高雄市議員黃捷和林于凱終在今天發難，痛批國民黨濫權護航，侵犯民意付託的質詢權，同赴高雄高等行政法院提告，令人激賞！

不論根據《地方制度法》或《行政訴訟法》，議員質詢是法定職權，不容剝奪，若有侵犯受損，依法得聲請假處分。也就是說，市議會的總質詢，恐須恢復常態，從頭來過。將使國民黨籍的正副議長面臨司法危機，得不償失！

其實，類此利用民主反民主、法治，可說是正中謀台日亟的中共下懷！（中共介入台灣大選，舉世皆知）無怪昨天議場內外大亂鬥，還有群眾在旁聽席喧囂，甚至干擾辱駡巿議員的記者會，簡直不成體統！須以法律制裁，以維護議尊嚴。

高雄市議員黃捷和林于凱終在今天發難，痛批國民黨濫權護航，侵犯民意付託的質詢權，同赴高雄高等行政法院提告。（本報資料照）

議會是民意機關，議員代表民意監督行政機關，天經地義，並有中華民國憲法、中央及地方自治法規可循，亦有議事的規範，不容一地的市政府和市議會，作片面或私下協商輕易更改，否則各地群起效尤，何有民主法治可言！無異「割據一方，自立為王」，何有國家體制可言。

換句話說，中央（包括行政、司法、立法部門）豈容違背憲法民主法治意旨，任令高雄市府議會，恣意妄為！？自須立即依法匡繩之，以樹建民主法治兼重的制度。

或謂高雄市府和議會，係由國民黨「完全執政」，今竟挾議員「多數」强力執行，「圖利」市長「方便」，以限制散會時間，復以破天荒「抽籤」方式質詾，讓許多議員無法反映民意，卻鼓勵另用書面補充，那麼質詾監督的意義，豈非打折扣？！那麼選議員何用？！

須知，韓國瑜今天仍是高雄市長，就須遵守民意及議事規則，接受質詢監督，而選總統也者，是國民黨的事，與高雄市民何干？况且就高雄市的民調，不論是支持度偏低，或不信任度、討厭度偏高等等，在在反映巿民何以踴躍連署罷免的心境。

是以，高雄市國民黨議員，雖佔多數，但愚眛的程度，卻不下於郭台銘所說的：迂腐！

難道這樣違逆民意的樣板，放在全國性關注上，能逃得過輿論的斧鉞嗎？！

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