一級嘴砲》GlobalG.A.P與AeonAgri創造

GAP是一套量身訂製的SOP，用了GAP並不會讓你飛天鑽地，GAP的宗旨是在防呆，個體戶或是家族經營的應該沒感覺，但GAP卻是進入集團作戰的必備方針。

一級嘴砲

日本AEON（永旺）是日本國內最大的物流商社，也是世界排名第十大的零售集團，十年前挾著龐大的資源優勢進軍農業，在日本各地開設了20處直營農場，總面積達350公頃，直到今天，這依然是日本國內最大的企業投資農業案例。AEON憑著兩樣東西讓他們在農業領域裡走過了十年，一是GlobalG.A.P，二是人才養成。以下，就來看看AEON的真實案例。

日本最大的也最常見的AEON賣場。（作者提供）

至今仍屹立不搖的自營農場

在2009年，AEON集團成立「AeonAgri創造」子公司並在茨城縣牛久市開設編號1號的農場，他們認為農業生產就像是工商業製造一樣理所當然，因此一開始就沒有找尋有經驗的農民，而是徵募了一批沒經驗的員工就做下去。結果，這些人連農田的施肥都狀況百出。這就是絕大多數日本企業投資農業（農業參入）的心態，用鼻孔看農業，他們的確是一群裝備精良的軍隊，但就這樣傻傻地衝進了地雷區。近十年來有太多的商社和財團投入農業領域，然而，有能力達成損益平衡，甚至是能夠獲利的屈指可數，一大票人認賠殺出。

獲利的不穩定也帶出了第二個問題：人才留不住。例如投資番茄溫室的商社當中，有一位老闆就表示「優秀的人才都逐漸跑到二級（加工、儲運）和三級（營運、銷售）產業，能為現場帶來改變的人才越來越少」。人才的流失就表示領導者的問題，這時候必須換人管理，讓農場的生產與銷售平衡發展。另外，多數商社對農業也只是玩票的心態，一開始就把農業想得太簡單，一旦經營開始虧損後就會立刻走人。

Aeon的農場之所以能夠撐上十年，而且規模還擴大到350公頃，靠著就是利用自家擅長的IT技術來克服農業生產的變數。大家都知道有些事情要靠經驗，而經驗要靠時間來累積，但資本市場可不會給你太多時間。因此，AEON啟用了許多資通訊設備，蒐集數據、分析數據，從露天農田到環控設施，將日照、雨量、溫溼度等各項數據建置資料庫，由專人分析數據，並解決各個農場的生產問題。AEON用對了工具、用對了人，在短短幾年之內就讓營運上軌道，並在全國各地開設了20處農場。

不過，就算是營運上了軌道，但2017年Aeon在琦玉縣久喜市的農場啟用後便宣布停止擴廠。雖然許多地方政府和農民都很積極爭取Aeon到他們那邊投資設廠，但「AeonAgri創造」的社長福永庸明公開表示「由於人才培訓追不上農場擴張的速度，在能夠確保足夠質量的人力之前，我們將不再開設新的農場。」

AEON的農場使用了大量的感測器來輔助生產。（作者提供）

GlobalG.A.P的導入

Aeon的農場與人家不一樣的地方，就是全面導入全球良好農業規範（GlobalG.A.P，以下簡稱GAP），全國20處自營農場都通過GAP的認證。GAP並非單純的食品安全檢驗，而是一套針對生產流程的風險分析與管制方法，除了農藥和肥料的合理化使用，避免食品疑慮和汙染環境之外，GAP也要求工作現場的人員安全，以及危害發生時（火災、機械事故等）的應對方式。

GAP的全面導入起源於2014年，當時福永社長發現各農場場長帶人的方式都不一樣，對於工作人員、環境的要求也不一樣，農場內部的人際關係經常發生狀況，人員流動率高也讓農場的營運發生問題。因此，福永社長才引入了GAP，讓散落在全國各地的農場有一套共同的標準作業程序可以依循，自此才有效解決農場內部的管理問題。GAP是一套量身訂製的SOP，用了GAP並不會讓你飛天鑽地，GAP的宗旨是在防呆，個體戶或是家族經營的應該沒感覺，但GAP卻是進入集團作戰的必備方針。

另外，GAP也讓AEON有了人才培育的基準。在福永社長的要求之下，農場的員工除了工作還必須進修，進公司的第一年必須學習GAP的基礎知識。第二年要學習農場經營的財務計算，還有勞安實務和法規的課程。第三年則要學習制定經營計畫，以及人員職災發生時的應對處理。就像是在培訓場長一樣，AEON有計畫地在培訓具有「經營」能力的人才，對於福永社長來說，他不只是要會「管理」，還要會「經營」，這套培訓模式不只有專業的農產品栽培知識，更要員工能溝通協調、能制定計畫，也能管理團隊。GAP只是白紙黑字，更重要的是要以「人」為出發點。

GAP是一套SOP，宗旨是在防呆。（作者提供）

GlobalG.A.P要求的工具定點定位。（作者提供）

除了營收，AEON還有更在意的事

在日本，農業多半是家族經營型的農業，同一家族的人在農忙時期傾巢而出，以沒有薪水或是沒有等價酬勞的方式在進行農業勞動，除了肉體的辛勞，實質獲利也相當有限，許多農家的經濟狀況都不好。福永社長認為，這種型態的農業並無法長久。再加上日本農民的高齡化，這些老人無法勞動之後，農地將會大量釋出，此時正是農民走上企業化的最佳契機。有了經濟規模便能養得起正職的員工，也能夠跟工商業一樣給予他們應有的福利和保險。

如果一般的農家變成了公司法人，那麼農業也能和其他產業一樣，舉辦就業博覽會、吸引更多的年輕人投入吧。福永社長認為，如果農業勞動無法走上正軌，再怎麼優秀的人才，他在低薪且過勞的環境中工作，人的心很快地就會凋零殆盡。AEON農場的特點有兩項，一是人才培訓制度，二是週休二日，雖然有時候因為天候因素影響工時，但農場會盡可能讓員工能夠週休二日。在工時方面也是採用打卡制度，透明管理。

「既然要走上產業化，那麼，公司的制度也必須和一般的產業相同。」這是福永社長的經營態度，讓農場的營運上軌道只是其中的一環，更重要的是，讓員工能在安全、安心的環境下發揮所長，這才是經營者應該要思考的問題。農業也是一項產業，若是想要永續經營，就必須以產業的角度來認真看待。

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