神楽坂週記》電車沒冷氣怎麼辦？先道歉，然後裝一台室外機

在台鐵的藍皮普通車幾乎已經瀕臨絕種的情況下，在台灣要搭乘到每天定期開行，非空調的軌道運輸工具，機會是越來越少了。

神楽坂雯麗

2019年。在台鐵的藍皮普通車幾乎已經瀕臨絕種的情況下，在台灣要搭乘到每天定期開行，非空調的軌道運輸工具，機會是越來越少了。無論是搭捷運、台鐵或高鐵，上車就有冷氣可吹，可說是今日軌道交通工具乘客們的基本認知。 不過在更有軌道交通傳統的日本，許多地方上的民營鐵道或路面電車公司，依然保有許多數十年前就已經在路上運轉的古董車輛。儘管在多年來的汰舊換新中，具有空調系統的車廂也已經是常識，但就是會有一些車輛出於結構或成本因素難以裝設空調。

要是博物館中特意保管的紀念車，或是令鐵道迷欣喜的動態保存車輛還好，如果依然是每天需要定時發車，載運通勤通學的市民們的現役車輛，就算在四季較為分明的日本，搭乘沒有冷暖氣的非空調車種還是一件苦差事。

在車頂上裝有家用冷氣室外機的土佐電氣鐵道200型電車。（https://twitter.com/akmt_1227/status/1172777374766649344）

去年，推特上兩張位於高知的「とさでん交通」路面電車照片，引起了大家一陣好奇，因為這輛昭和27年（1952）出廠的土佐電氣鐵道200型電車，在車頂上的集電弓旁，赫然安裝著兩台家用分離式冷氣室外機。這個現代都市奇景馬上引發推友熱烈轉推，甚至有希望鐵道公司把這輛「室外機電車」模型化的聲音。

原來，這是とさでん交通的機務人員，為了這型服役已近70年，卻因為內部尺寸及車輛結構的關係，難以常規改裝方法空調化的古董路面電車，能夠在炎炎夏日提供高知市民們冷氣服務，所想出的權宜之計。

從2017年7月開始，とさでん交通的機務部門，以車內對角線的方式在這輛古董電車車廂裡，嘗試安裝一般家庭中常見的分離式冷氣機，然後就以「安裝室外機」的實驗車姿態，上路提供服務。既然是家用冷氣機，所以操作方法也跟一般家用冷氣一樣―用遙控器開啟、控制。

熟悉的現代冷氣室外機，安裝在車齡已近70年的老電車車頂上。（https://twitter.com/akmt_1227/status/1172777374766649344）

とさでん交通在接受日本媒體訪問時，也敘述了之所以嘗試如此改裝的理由。 這家民營交通公司的路面電車部門，一共擁有14輛同型的200型電車（當然也有更多配備空調的現代車種）。除了其中2輛多年前因為改裝過結構，足以安裝正規的鐵道車輛用空調系統之外，其餘的12輛都是沒有冷暖氣的非空調車種。改裝車輛結構的成本極高，如果要為了安裝冷氣就對這12輛古董電車大開刀，既不經濟也不現實。

因此，每到夏季，とさでん交通就得在這些沒有空調的200型電車內外，張貼「本車為非空調車，謹此致歉」之類的道歉啟事，還要由運務人員配發扇子給乘客「散熱」之用。

車內的分離式冷氣。（https://twitter.com/akmt_1227/status/1172777374766649344）

然而とさでん交通運行的四條路線中，有一條以「後免站」（ごめん駅）為終點的後免線。所以每到夏天，高知市內就會出現「張貼著道歉（ごめん）啟事開往後免（ごめん）站」的「雙重謝罪電車」。雖然以日文語感來說這畫面必定非常有喜感，但必須在炎夏中每天搖著扇子冒著汗，搭乘這輛「對不起電車」的乘客，大概就笑不太出來了。

在終點指示牌與LED顯示板上都寫著「對不起」（後免）的「對不起電車」。（http://photozou.jp/photo/photo_only/799543/205770318）

如果とさでん交通的實驗性家用冷氣改裝計畫能順利推展，那麼不但乘客可以省下搖扇子的力氣，往後電車公司也只需要在電車的終點指示牌上寫一次「對不起」（ごめん）就夠了吧！

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