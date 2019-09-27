自由開講》張善政真能善政？

筆帶劍

隨著選舉日期的接近，韓國瑜在市政上的無能，以及對選舉行程的捉襟見肘，也愈發明顯，雖然韓市長在高雄市議會國民黨團的強勢護航下，暫時免去了被質詢過後，對於市政不解的漏洞百出，但卻依然止不住江河日下般的民調，從保三到最近能否保住兩成五，都備受質疑。

不知道我們的韓市長，是否為了要挽救低迷的民調，或者是想要掩蓋市政無能的問題，只好拋出副手的議題，試圖轉移大眾焦點，雖然不知道能否拉拔民調。但其中一位副手人選，現在韓國瑜的國政顧問總召，前行政院長張善政，的確引起了不少的話題。

其中最令人熱議的，除了張善政對於參選總統，到否認擔任副手後隔天，說詞大轉彎，改為誰能加分最多，就選誰的善變，典型「夭鬼假細禮」的態度遭到質疑外，其中被知名媒體人爆料拿郭董贊助的過去，更是被認為是雙面刀鬼的表現。

善政對於參選總統，到否認擔任副手後隔天，說詞大轉彎，改為誰能加分最多，就選誰的善變，典型「夭鬼假細禮」。（本報資料照）

但是，說實在的，政治的算計，誰能無？在個人利益面前低頭，或許也不算什麼，更何況，韓市長不也曾說過，不參選總統，最後卻反而成為總統參選人，所以僅僅只是否認不擔任副手，這算是小意思。

不過，對於談未來國政願景的時候，也用抹黑甚至會傷害到公務人員，就讓人無法接受，例如張善政在今日國政顧問團直播就說出，李遠哲和蔡英文總統，曾經說過，「空氣汙染是下一代的事情」，以及要執政才能調閱更多資料等荒唐的語言。

除了蔡英文總統和李遠哲院士，不僅沒有說過這樣的話，甚至在防治空污上，做出許多比國民黨執政時更加倍的努力。更重要的是，堂堂擔任過行政院長的張善政，怎麼會質疑這些資料是可以被隱瞞的？畢竟除了公開資料以外，有哪些資料，是負責監督的國會議員無法調閱？

這樣的說法，也不免讓人質疑，張善政在擔任行政院長任內，是否有造假，或者是躲避國會議員監督的習慣，才會有這樣的質疑。

另外，更另花東居民氣憤的是，國民黨每到選舉，就拿出交通問題出來吵，但是國民黨中央到地方完全執政時，究竟為花東的交通，到底做出哪些努力？最重要的雙軌化，反而是在陳水扁執政的時候來核定，反而國民黨都只是嘴上功夫。

如果張善政認為國政有那麼多的問題，在擔任行政院長的時候，為什麼從來都沒有努力過呢？

說真的，這些荒腔走板、抹黑式的國政直播，不僅無法幫韓國瑜市長加分，甚至只會引人質疑，張善政是否善政罷了。不過或許這就是有樣學樣的，反正韓市長也習慣了口號治國，所以有這樣的國政總召，也不令人意外就是了。

（法律研究員）

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