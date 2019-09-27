紐約地途》聯合國大會湊熱鬧

紐約市原本就可以稱得上是一個真正小聯合國，而在聯合國大會期間更是可以看到那些遠道而來的各國使節代表，穿著代表他們國家的傳統服飾行走在紐約街頭，讓紐約市的街景更為生動有趣。當然也不能錯過的是，除了哈瑪紹廣場上的示威活動外，在管制區範圍內，也可以看到不少個人或是小團體的示威活動，有些富有創意，有些語重心長，都很值得讓人駐足觀看。

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上週介紹了每年在聯合國大會期間會有很多來自不同國家民眾示威抗議的哈馬紹廣場。其實對紐約市警局來說，那些抗議活動是最好管制處理的。大會期間，尤其是重頭戲為期一星期由各會員國領袖發言的一般性辯論大會（General Debate）的維安工作才是地主國美國和紐約市警局任務的重中之重。NYPD的一般警察與特勤小組，聯邦調查局（FBI）以及司法部法警（US Marshals）等多個單位在這七天當中必須讓大會能夠順利進行，更要確保來訪的各國領袖代表安全無虞。或許在曼哈頓第五大道以西，四十二街以南和五十九街以北的人在這些日子中不會有什麼特別感受，不過一但走進上述這些街道的範圍內，光景馬上大不相同，即使是平常上班日，看見到處都是荷槍實彈的警察幹員，開道警車的警笛聲，還是隱約帶有緊繃的氣氛。

每年九月的第三個星期是聯合國大會「一般性辯論（General Debate）」的會期，來自全世界各國領袖政要聚集紐約，也是紐約市維安工作最吃重的時候。（圖：作者提供）

紐約市是如何進行聯合國大會進行中的維安呢？首先就是在聯合國大會舉行前先發布曼哈頓中城東側的「交通鎖死警示（Gridlock Alert）」和公告交通管制的範圍。

「交通鎖死警示」意思就是在某個區域內的車行交通會有打結不動的現象，可能會因為單純是過馬路的人潮過多，紅綠燈失去控制車流的功能，或是進行交通管制的封路改道而造成，因此呼籲汽車駕駛要避開這些路段。這在紐約不算是罕見的現象，每當有元首級人物來訪而進行的交管，還有每年年底洛克斐勒中心聖誕樹點亮之後爆多的觀光客會讓附近的交通完全呈現停滯的狀態，另外就是每年九月的聯合國大會舉行時在曼哈頓東城的交通了。

聯合國大會召開期間曼哈頓中城東邊的交通因為大範圍管制，常常都是處於打結的狀態。（圖：作者提供）

聯合國大會期間的交通管制規模是紐約年度最大的一次。基本上在第二大道從東四十二街到東四十七街以東，是管制最嚴格的區域，沒有特別通行證的車輛，甚至連腳踏車都一概不准進入，民眾則是要有配戴聯合國所發的證件或是有辦公室在管制範圍區域的證明才能入內。其他地方如第五大道上許多外國領事館所在以及麥迪遜大道，公園大道上來參加聯合國大會的外國人員下榻的旅館等也都會納入管制封街的區域。雖然行人可以自由活動，不少街道則會禁止車輛通行。

交通和人員進出管制是維安工作最重要的一環，也讓在附近上班或居住的民眾感到不便。（圖：作者提供）





維安上則可以在管制區看見每個街口看見有NYPD的特勤小組與美國司法警察等站崗，也會有全副武裝的幹員行走街上巡邏。當有外國元首或是使節要往返領事館或飯店和聯合國總部時，則是有聯邦調查局幹員和特勤小組前導車開道隨行。那些特勤小組成員並不是都圍繞在坐車或是建築出入口旁，而是會根據NYPD所提供的相關配置圖部署，佔有利的角度作監控，以防範有突發狀況發生。許多各國政要下榻或是舉辦晚宴的紐約知名飯店如The Plaza Hotel，還有川普在第五大道和五十六街住所的川普大樓外則都會停滿整排的重型垃圾車或砂石車，目的是為了防範近來恐怖份子常用的以駕駛卡車衝撞的攻擊事件。

聯合國大會期間，國際領袖政要雲集的飯店以及川普紐約的住所都有重裝備的防恐措施。（圖：作者提供）

除了地面上的維安部署，因為聯合國總部就在曼哈頓東邊的東河畔，因此防範會有人從河上企圖闖進或是攻擊聯合國的準備也不能少。會期間可以看見附近水域有NYPD的水警單位，以及美國國家海岸防衛署（coast guard）的船隻巡邏。地面和海上的防範措施做好之後，其實最終極維安工作的是在空中，尤其是紐約市經歷過9-11事件的經驗之後，對於在大紐約地區上空飛行的飛機管制都特別謹慎小心。

聯合國總部位於東河旁，因此水上的維安工作也馬虎不得。（圖：作者提供）

在「一般性辯論」活動期間，因為有多國元首齊聚紐約市，曼哈頓中城地區的天空會設置一個禁飛區，所有私人飛機和無人機一率禁止在這區域上空飛行。即便如此，還是要預防有人無心或是刻意要駕駛飛機闖入這個禁飛區，所以可能許多紐約客都不知道，這一個禮拜的時間中，大紐約區的上空其實隨時都有F-15和F-16戰機成雙巡邏飛行。雖然肉眼不容易看見，但其劃過高空的飛機引擎聲和一般客機的聲音大不相同，有時候則可以看到讓這些戰機持續飛行的空中加油機同樣出現在紐約市的上空盤旋，等待戰機靠近加油。

紐約市原本就可以稱得上是一個真正小聯合國，而在聯合國大會期間更是可以看到那些遠道而來的各國使節代表，穿著代表他們國家的傳統服飾行走在紐約街頭，讓紐約市的街景更為生動有趣。當然也不能錯過的是，除了哈瑪紹廣場上的示威活動外，在管制區範圍內，也可以看到不少個人或是小團體的示威活動，有些富有創意，有些語重心長，都很值得讓人駐足觀看。

聯合國大會期間，可以看到詼諧的意見表達，也有議題嚴肅的抗議活動。（圖：作者提供）

有報告指出每年紐約市警力光是動用在聯合國大會期間維安工作的花費估計都在兩三千萬美元之間，不過因為聯合國總部設在紐約市每年所帶來的經濟效益則高達三四十億美金。相較之下這一兩個星期的塞車與不便，其實也沒什麼好抱怨的了。更何況，如果開會時間在附近活動，可能不小心就會親眼看到德國總理梅克爾或是日本首相安倍晉三在維安人員擁簇之下從你面前走過，這種經驗可不是其他地方所能體驗到的呢！

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