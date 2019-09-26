自由限時批》張善政蹭相難看！

董森霖

張善政何許人也。如果不是蹭郭台銘拿錢，社會才發現有這號政客，真是令人側目！

說來好笑，媒體人黃光芹所言，乃指張善政衹是在楊秋興陪同下才初識，就閞口要錢。沒人說他拿錢幫韓國瑜選舉，或者確實數字。但拿錢確是事實！

看到向以無黨無派、清高又公益自詡的張善政，竟也成了「近墨」之徒，向郭董拿錢搞基金會，自令社會驚愕！（資料照）

由於今天張辦猶發言爭辯，將過程公布，更令人啼笑皆非！因為証實確有拿郭董錢，衹是為自已的基金會，不是為韓籌錢助選，而自已又是選總統不成，主動蹭韓組國政顧問團，現又蹭想「韓張配」（昨天露骨表示，今天卻發表沒意願），才使得拿郭董錢，格外醒目！

因為國民黨有頭有臉者，大多厚顔拿郭董錢，並不稀奇，有的拿錢不辦事不要緊，但有的拿錢卻還在背後開槍，更是恐怖！一旦郭董拿出「死亡筆記本」，恐怕國民黨會死得很難堪！難怪國民黨在他退黨後，中常會還全力「慰留」，死都不肯放！（今天郭董言明吳敦義「言而無信」，重申退黨決心，別再糾纏了！）

現在看到向以無黨無派、清高又公益自詡的張善政，竟也成了「近墨」之徒，向郭董拿錢搞基金會，自令社會驚愕！

其實，張善政是科技官僚，泰半是蹭長官。而由科技部長、副院長及至馬英九執政後期，因毛治國一再堅辭，始接任一年的閣揆，平平地移交蔡政府，並無建樹。而退職後還說到花、東做公益，退隱山林。然不久卻傳出要以無黨選總統，熱鬧一陣又沉寂下來。到韓國瑜參選黨內總統後，知識藍、經濟藍多傾向郭董，但他卻冒出來，蹭韓組國政顧問團，頗讓人意外。

果不其然，後來推出的重啟核四，連朱立倫、侯友宜等都不認同（新近的中央地質調查所的專家學者報告，地震因素顯有核安疑慮）。接著「青年政策」又搞得「鳳飛雞來」，烏煙瘴氣；至於後來的什麽外交或長照，社會無感。

然則，張善政的國政弄不出亮點，卻衹會蹭韓「草包」，又不諳政治眉角，以為郭董是「善財童子」，憑自己曾任閣揆關係，初次見面就伸手，簡直太不上道！

衹要聽郭董稱讚柯文哲不要錢，便知弦外之音。他和柯P見面談合作，不論組黨或立委選舉都願出錢支援，但都遭婉拒。儘管柯有高明的算計，後來也要符合政治獻金規定的金援，自是高招！然郭董主要是指那些不熟的政客也敢跟他要錢，把他當「寃大頭」！相當不滿。豈不也是指桑駡槐耶？

今天媒體報導，連張的馬老長官，以後都不要站韓草包的台了，而「韓張配」也消風了，張善政還在蹭什麽？未免太難看了！

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