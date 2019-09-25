自由限時批》韓國瑜唸北大，誰說的？

陳峯

「誰說的？」現在成了韓國瑜的金句，而且有股肅殺之氣，好不令人驚悚！

像媒體人黃光芹幫他寫書宣揚，衹不過在專訪時，問了一句「是否選總統」，立馬回「誰說的？」如今不但成了陌路人，還告上法院！就如他批郭台銘，「背後有300個律師」一樣，好可怕啊！

最近最厲害的，就是委任律師提告一缸子人，包括媒體、名嘴、電視主播等等。這在重視新聞自由、言論自由的民主國家，並不多見，因為參選總統需被放大檢驗，且屬可公評的公共事務範圍，此為法律常識！復次，過去公衆人物提告也大多敗訴，主要在於新聞及言論自由，是不可剝奪的民主磐石；而公衆人物權位越高者，澄清容易，猶有更大退縮空間！

台灣的總統須嚴肅面對兩岸問題，思考捍衞國家主權。如果未來的總統唸過北大，還拿博士學位，不用說國人關心，連國際都會高度關注。（資料照）

如果「以訟止謗」可以產生「寒蟬效應」，那麽韓國瑜豈不「主動繳械」，提供執政當局更多「依法行政」的空間？還害了力挺自已的媒體，成為「以牙還牙」的犧牲品，更是浪費社會和司法資源。且自已又是公衆人物及直轄市長，並非單一的在野黨總統參選人！

再者，光是一個直轄市長，就須接受中央相關法令節制，比提告媒體人簡便得多。韓為現任的高官，是當不了「政治受難者」的！無怪乎國民黨內有勸韓辭卸市長的聲音，主要在選戰時，能壁壘分明，不受官職羈絆！

例如，高雄市議會總質詢即將開議，難逃民代監督的斧鉞。而韓一句「開採石油誰說的？」震驚社會！連舘長陳之漢的直播，都拿拳頭猛擊沙包！難道他也斷章取義，無的放矢？若是，亦應一併比照處理，難道他的拳頭大，不像鄭佩芬、張雅琴等好辦？卻對聲稱其花天酒地、吃喝Ｘ賭，言之鑿鑿的楊秋興，反未見處置，亦頗令外界好奇。

不久前，三立政論節目曾以韓國瑜唸北大，講得津津有味，卻不見韓大聲「誰說的？！」，自令社會質疑。台灣的總統須嚴肅面對兩岸問題，及思考如何捍衞國家主權！如果未來的總統唸過北大政府管理學院，還拿博士學位者，不用說國人關心，連國際包括美、日、歐盟，都會高度關注。

正像韓國瑜今天說，高雄沒能力挖石油是常識！同樣的，中共要併吞統一台灣，明目張膽地斷我邦交，亦是常識！而强固我主權不遺餘力幫助台灣，從未對我有領土野心統治台灣人民的美國友好，更是常識！對中共斷我外交不能同仇敵愾一致對外，反予譏諷，豈非有違常識和常理？自讓社會難予認同。

是以，兩岸政策協會研究員張宇韶在電視上公開質疑：韓國瑜是如何申請到北大唸政府管理學院博士學位？（2001～2009）且和前台中市議員王藴嶠、劉坤鱧號稱「京城三少」，這是怎麽回事？此和他在選高雄市長所說「十多年沒工作」（然三年前還當北農總經理），予外界反差太大！政大徐世榮教授亦稱，看過北大2009屆畢業名單中有韓外，還有鼎鼎大名的周永康、孟宏偉等。

諸如此類的內幕故事很多，若韓只是市長，那頂多是閒磕牙的軼聞罷了。然而若要選總統就不同了，何況韓還當過中華民國的軍官，竟會避談中華民國是為反對極權的中國共產黨而戰，怎麽今天反「你儂我儂」起來？

軍國大事不是風花雪月，更非兒戲！韓國瑜有必要向國人交代清楚！

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