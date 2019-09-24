台灣回憶探險團》1997.9.24 臺灣近代工藝之父顏水龍逝世

在台灣畫家當中，顏水龍先生可說是具備全方位才能的藝術家。除了繪畫造詣之外，對於台灣的美術教育、工藝美術的推動，都有著很大的貢獻。

台灣回憶探險團

顏水龍（1903年6月5日－1997年9月24日），臺南下營人，藝術家。日本時代赴日學習西畫，遊學法國。與陳澄波、廖繼春、李梅樹、立石鐵臣等人創立「臺陽美術協會」。

臺灣文化創意產業之父 顏水龍先生。（圖片來源：文化部《台灣網路美術館》網站）

1930年代於大阪從事廣告設計，為臺灣第一位專業廣告人。立志成立臺灣工藝學校，推廣臺灣在地文化的工藝及美學並得到總督府支持，可惜之後戰爭爆發未能實現。

顏水龍，日本齒磨スモカ廣告海報，1934年印刷。（維基共享）

戰後顏水龍在升學功利主義掛帥的社會價值中，一直到過世為止，持續在逆境中致力推廣臺灣工藝與美學。

2014年林百貨舉辦顏水龍特展中，將其以蒐羅臺灣在地文化精神加以工藝化的努力，定義為「臺灣文化創意產業之父」，對照時下流行與在地毫無關連的景點、欠缺文化內涵的產業與社會現象、生活中無所不在的「中華民國美學」，前輩的理想與遠見，更值得我們深思與懷念。

戰後顏水龍在升學功利主義掛帥的社會價值中，一直到過世為止，持續在逆境中致力推廣臺灣工藝與美學。（台灣回憶探險團提供）

顏水龍作品：

顏水龍，高雄港，1958年，木板．油彩65×91cm。（圖片來源：文化部《台灣網路美術館》網站）

顏水龍，山地姑娘，1989年，畫布．油彩 55×46cm。（圖片來源：文化部《台灣網路美術館》網站）

這幅名為「熱帶魚」的作品，是顏水龍1973年應電光牌衛浴設備公司之邀所創作的。這件重達600公斤的馬賽克鑲嵌畫，呈現水中世界的熱鬧與多姿多彩。（資料照）

這幅是顏水龍於1972年創作的「熱帶植物」，由日本小林家族捐贈台南市美術館。（記者劉婉君攝）。（資料照）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1997.9.24 臺灣近代工藝之父顏水龍逝世

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