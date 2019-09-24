照護線上》戒菸後的身體變化

抽菸者常會想：「一直以來，我抽菸抽得挺兇的，一天一包，大概有二十年之久。不知道戒菸值不值得呢？已經抽了這麼多年，抽這麼兇，該破壞的都破壞了吧！現在戒，難道身體就會變比較好嗎？」

◎白映俞 醫師

很多人聽到抽菸，第一個會想到的是「啊！會得肺癌。」，但其實菸草對身體的影響不僅止於此。抽菸對身體的影響非常全面，不僅會增加多種癌症的發生率，也很容易造成心血管疾病，也就是心肌梗塞、心臟病發這些事故。根據美國的統計，大約五分之一的心臟病發死亡事故起因於長期抽菸、使用菸品。

抽菸者常會想：「一直以來，我抽菸抽得挺兇的，一天一包，大概有二十年之久。不知道戒菸值不值得呢？已經抽了這麼多年，抽這麼兇，該破壞的都破壞了吧！現在戒，難道身體就會變比較好嗎？」

我們可以先來看一則於美國醫學會雜誌刊登的研究。這研究找來近九千名戒菸者，想要知道過去抽菸抽很兇的人在戒菸之後，心血管事故發生的比率會不會降低？



結果發現，戒菸者於戒菸五年後，與繼續抽菸者相比的話，罹患心血管疾病的機會大幅降低。也就是說，繼續抽菸，心臟病發的機會高很多；戒菸五年之後是能降低心血管疾病發作的。所以，千萬不要想說「來不及了啦」，只要能戒掉，還是帶來一些好處。

不過，若是由戒菸者與從未抽菸者相比，戒菸者即使經過五年不抽菸的光陰，還是比從未抽菸的人更容易罹患心血管疾病。想起來，這結果倒也不是那麼令人意外或失望，而是凡走過必留下痕跡，剩下的需要時間來撫平...因此，研究團隊推論，大約要戒菸十到十五年後，戒菸者心血管事故的發生機率才會降到與從不吸菸的人口接近。

你可能會說：「這裡只有說到心血管，那其他的器官呢？罹患癌症的機率呢？戒菸會有好處嗎？」對已經尼古丁成癮的人而言，或多或少都飄過「戒菸」的念頭，但總怕「不值得」。我們接下來再看看幾個戒菸後的身體變化。你會發現，戒菸的好處比想像中來得快！

戒菸二十分鐘以後

血壓與心跳速度放慢，回到正常，血管收縮的狀況減少，手腳也比較不冰冷了。整體來說，血液循環就有改善一些囉！好，我知道有人看到「戒菸二十分鐘」會覺得很好笑，但請想想看，如果在短時間內又點上第二枝、第三枝香菸，對心血管是如何的折騰...。

戒菸八小時後

血液中尼古丁和一氧化碳的濃度降到原本的一半，血氧因此改善了。這是什麼原因呢？一氧化碳就是你聽到有人燒炭自殺時的死因元凶。只要在密閉或通風不良的空間燃燒，就會累積一氧化碳，一氧化碳與血紅素親和力很高，馬上能與血紅素結合，我們體內血紅素就無法攜帶氧氣到全身各處器官，改成攜帶一氧化碳，患者就會缺氧。抽菸時，人體也吸入不少一氧化碳，組織能獲得的氧氣則會變少。直到八小時過後，一氧化碳的血中濃度才會降低至原本的一半值，血氧濃度才會上升。

戒菸二十四小時後

血液中一氧化碳濃度已經降低回正常範圍，血紅素能夠好好攜帶氧氣，而不是跟一氧化碳綁在一起了。這樣一來，心臟的負擔也會少一點，否則當組織缺氧，心臟就要跳動地更賣力，把血液打到全身減少缺氧狀況。因此當一天不抽菸，血壓會降低一些，心臟病發的機率小一點。

戒菸四十八小時後

血液中沒有尼古丁了！身體開始進行大清掃，肺部排出菸草帶來的黏液分泌物，味覺和嗅覺變得比較敏銳。然而這時候也是讓人容易出現尼古丁戒斷症狀，很想再點上一根的時間點！會變得焦慮、疲憊、頭痛，甚至很沮喪焦慮，這時可以考慮讓自己去個絕不能抽菸的地方，去電影院看電影、去搭飛機，找點事情讓自己分心。

戒菸七十二小時後

這時戒菸三天了，肺部的支氣管不再那麼緊繃，開始能放鬆一些，因而改善呼吸狀況。

戒菸四周後

繼續保持不碰菸草的話，肺部狀況持續獲得改善，支氣管不緊繃，不再積很多分泌物，且血管裡的血流愈來愈暢通，心臟病發的機會繼續降低。當心血管、肺部都改善後，運動能力就增加了，比較不會那麼容易喘、容易累。

當然，還是要繼續挺住，想想看自己不抽菸後省下了多少錢，想想看精神體力的改善，多做幾個深呼吸，繼續培養其他需要專注的嗜好。

戒菸一年後

戒菸一年是很棒的成就。這時身體也會感謝你，因為心臟病發的機率繼續降低。生活中比較少頻繁清喉嚨的惱人動作，即使是真的會咳嗽，也是有效的咳嗽，能把髒東西清出來。因此罹患呼吸道疾病的機會就少了一些。

戒菸五年後

這段時間，應該常常跟朋友提到自己戒菸成功的事情吧！沒錯，分享這些正面經驗是很棒的，而戒菸的好，身體最知道。我們開頭說到，這段時間心血管疾病發作的機會持續降低，連罹患癌症的機會都變低了。頭頸部癌、食道癌、膀胱癌的機會也都會降低。

戒菸十年後

抽菸會讓肺部受傷，而在戒菸十年後，罹患肺癌的機率下降，約是持續抽菸者罹患肺癌機率的一半了。還有，與持續抽菸者相比，戒菸十年者罹患胰臟癌的機會也會明顯降低。

戒菸十五年後

心臟病發的機率降到與沒抽過菸的人一樣囉！

看到這些好處後，你心動了嗎？成功戒菸有方法，讓醫師來幫助你，趕緊遠離菸害，保護自己與家人吧！

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