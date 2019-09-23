自由限時批》習大大不提一國兩制的警訊！

◎東方亮

習大大近日突政策大轉彎，不提一國兩制的台灣方案，衹提「一中原則，92共識」！亦一反外界港澳走上「一國一制」的說法！卻一再强調全面貫轍「港人治港、澳人治澳」的「一國兩制」自治方針，並要求支持特區、特首施政云云。

類此的重大宣示，不僅是介入台灣2020大選的指導方針！更是繼連續斷我兩邦交國後，又一赤裸裸的「裏應外合」顛覆作為！朝野及國人更應提高警覺，因為中共決心利用紅媒和黨派同路人，分進合擊以遂統一及崩解民主台灣！

習大大近日突政策大轉彎，不提一國兩制的台灣方案，衹提「一中原則，92共識」！亦一反外界港澳走上「一國一制」的說法！（法新社）

由於這是習大大經過不久前的北戴河會議，及近年來內憂外患日益嚴峻之時，慎思熟慮所作出的最新調整！備受矚目！而他利用本月20日中國人民政洽協商會議（簡稱政協。中共重要統戰組織）70週年會上，正式宣達此一重大訊息。自受到國內外高度關切，各方議論紛紛。特別是，習大大在對港澳台，採「硬的更硬」外（例如對港人暴行變本加厲、或不惜巨款誘我兩邦交國斷交等等），同時，亦會採「軟的更軟」伎倆，例如現突又高調宣示重視港澳「一國兩制」的「自治方針」，豈不自我打臉？！難道近年港人爭取真普選、反送中，要人權及自由民主，不是在「自治」範疇內？！

其實，中共出爾反爾，反覆無常的詐術，就是被「强大」的老美揭穿，也就是要「以力制力」，不論軍事、經貿、科技等層面的壓制，否則香港早被解放軍軍管了！何有如此的「寬容」！再者，北京亦有鷹、鴿之爭，基於經濟殘酷的現實，中國正面臨「一窮二白」困阨之境，光是窮兵黷武，已無法征服人心。而若香港一旦變成「一國一制」，中國不但失去所有財金經貿的好處，反而處於「慘不忍睹」的危局，連現成的香港資金、資源都付諸東流，得不償失，無異自尋死路！

加上美國參衆議院不分黨派一面倒支持香港人民抗爭（連德國總理梅克爾夫人猶在記者會當面詰難李克强），亦即將通過維護香港人權自由的法案，將明訂違反之官員將作懲罰性處分，如赴美簽証及在美資產等;而若侵犯人權則視輕重，甚至撤銷関稅的優惠等等，相當嚴厲！北京並非省油的燈！在躍武揚威之外，也不願和錢過不去！況且香港有「一國」罩頂，「兩制」制約，「籠中鳥」飛不高，亦飛不遠，何樂不為？！

至於，國際媒體爭相報導的「中共介入台灣大選」，則顯屬事實！現更由習大大在政協下達新的指令，益發昭然若揭！例如前一陣子，由旺董率領台灣媒體高層團赴北京，聽訓政協主席汪洋者，是要配合推進「一國兩制」的台灣方案。而今發現此路不通，又有香港反送中抗爭，都讓小英撿到槍，使台灣大選大逆轉！

於是立馬改弦易轍，重彈「一中原則，92共識」濫調！（此「一中」，就是指「中華人民共和國」，根本否定中國國民黨的「一中各表」，而92共識亦在2016年大選遭否決）能否得逞？！則有待觀察，因為目前國民黨的韓國瑜，既能霸住高雄，又能率粉到處造勢，製造對立和階級門爭，頗令北京激賞！而中共官媒亦莫不爭相報導，視為「統一」契機！而韓的選舉鬥爭手法，又和毛澤東十分類似（畢竟留學北大政府管理學院8年，但從未向國人交代），莫怪美方都傳聞中共搞大量網軍、假新聞，及各種資源匯入支援介入台灣大選，有若「天羅地網」，十分恐怖、驚人！看來台灣朝野及國人絕不能掉以輕心！

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