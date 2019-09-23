自由開講》我們與安居樂業的距離

韋韋安

約一週前，媒體踢爆：屏東市民代為民服務時，在網路上發表徵才文章，訊息內容卻違反《勞基法》規定，一個月只休息兩日，而後該名代表撤文道歉，並表示誤將月休兩日看成「週休二日」；新聞中指出，該業者年事已高，不懂法令，為避免麻煩，已將業務交由家人協助。

此風波看似就此平息。然亦顯示國人勞動教育的不足，以及非都會地區勞動條件惡劣的情況，在勞資雙方在權力不對等的狀況下，弱勢的勞動人口難以安居樂業的窘境。

過去勞動權益在學校中鮮少被討論，有時得等到出社會後真正遇到問題，因不知如何求助，只能自認倒楣另尋出路。（資料照）

《勞基法》為保障勞動條件的最低指導原則，然許多業者，或許基於利潤考量，曲解《勞基法》用意，認為只需要符合最低標準即可。例如時薪150元，月薪23,100元（依現行法令為主），甚至將勞健保等勞動必要條件視為「公司福利」，放在徵才訊息中。

筆者在屏東地區的網路徵才專頁上，發現有許多職缺公告，甚至沒有顯示薪資，大多要求求職者現場投遞履歷，面議或致電告知，或許是為了規避觸法，或避免被檢舉的因應。

在這些專頁的求才訊息中，隱含著「反正有人會接受這樣的薪資，因此不需要尊重專業」的想法，所以各種行業的徵人訊息，都是時薪150元、月薪23,100元的齊頭式薪資結構；更有些粗工的徵才訊息，還是以日薪1,000～1,300元不等的訊息，徵求一天工作八小時的員工，此種待遇顯然已經違反《勞基法》。

弱勢的求職者為求三餐溫飽，在經濟壓力的逼迫下，只能先接受此種勞動條件；雇主也利用此種狀況，持續地維持當地的薪資結構。

在過去，勞動權益在學校中鮮少被討論，校園及社會氛圍瀰漫著「求文憑、發大財」的集體意識。然而勞動權益的關注，有時卻得等到出社會後，真正遇到問題，因不知該如何求助，只能吃閉門羹，自認倒楣而另尋出路。

近幾年，勞動意識稍長，隨著政府修訂《勞基法》與媒體報導下，開始有較多人正視勞動權益議題，然而在傳統「溫良恭儉讓」思維的薰陶之下，又有多少人真正地意識到權益受損，而向勞動單位求助？

在非都會區生存的弱勢勞動者，難道只能被雇主剝削其勞動力，其勞動權益該如何把關？弱勢者的安居樂業該如何被保障？雇主在追求利潤最大化的同時，如何落實保障員工資產，而不是將員工視為免洗勞動力使用？

希望社會各界，對非都會區薪資結構改善及經濟利潤共享能有更多一點討論與實踐，並落實勞動教育，以縮短每一位在地勞動者與安居樂業的距離。

（作者為屏東大學研究生）

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