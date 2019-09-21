自由開講》飲鴆止渴的RCEP

林雨蒼

中時電子報社長賴岳謙前幾天在「東協拍板敲定RCEP 台灣未來該怎麼辦？」影片中，痛批蔡英文政府搞意識型態，導致台灣無法加入RCEP，最終會因為關稅無法降低，使製造業出走。

這些話聽起來好像鏗鏘有聲，但真的如此嗎？首先，我們可以看一下RCEP是什麼。

RCEP是由東協10國與6個貿易夥伴所發起的自由貿易協定，其中27兆美元的經濟規模中，中國就佔了14兆美元。中國是最積極運作的國家，這個貿易協定被認為由中國所主導。

賴岳謙在影片大談關稅的重要，但真的如此嗎？事實上，台灣的出口主力在高科技產品，在這方面，台灣是WTO的成員國，也是WTO下IAT成員，針對高科技產品的部份都是免稅，因此影響不大。更何況，關稅高低不是貿易競爭力的唯一因素。韓國簽署了很多FTA，但是最近出口卻不是很理想；中國近十年的出口成長也不是靠FTA，而是靠低人權優勢、政府補貼，還有到各個地方偷來的技術降低成本。近年來台灣靠的也是產業實力打出亮眼的外銷成績，而不是單靠FTA。因此，賴岳謙的說法恐怕過度高估了關稅的影響力。

更何況，降低關稅有時候也不一定全然是好事。香港和中國簽了CEPA之後，因為深圳的土地、人力成本更低，結果很多廠商紛紛從香港出走到深圳，然後再利用0關稅把貨物賣回去給香港，整個香港的製造業都被掏空。這跟賴岳謙的說法背道而馳，這是台灣要的未來嗎？

香港和中國簽了CEPA之後，因為深圳的土地、人力成本更低，結果很多廠商紛紛從香港出走到深圳，然後再利用0關稅把貨物賣回去給香港，整個香港的製造業都被掏空。（REUTERS）

另一方面，貿易協定也受國際現勢的影響。我們也要看看國際的狀況。這個貿易協定含有日本與韓國，但目前日本跟韓國在貿易上已經有了不小的摩擦，這個貿易協定真的這麼簡單，可以在今年底完成簽署嗎？恐怕沒有這麼簡單。更何況，大家都清楚，這樣由中國主導的貿易協定，台灣若要加入，恐怕得用不少東西來換。

大家可以看看，在承認九二共識、與習近平見面的馬英九政府期間，台灣要加入許多世界組織仍遭中國打壓，或是要以矮化國格的「中國台灣」等名義加入。就算台灣自己出賣尊嚴，中國依然不會正視台灣存在的事實，依然否定中華民國的存在。在美中貿易戰開打的現在，許多廠商都已經擔憂中國的經濟狀況，也擔心遭到美國懲罰，紛紛把工廠與資金移出中國，沒想到賴岳謙還在鼓吹中國經濟起飛。

在影片後段，賴岳謙的評論更進一步脫離了現狀，明明否定中華民國、蠱惑年輕人的是中國共產黨，蔡英文總統一再重申台灣的主權，賴岳謙還痛批「蔡英文執意搞意識型態、蠱惑年輕人、不承認自己是中國人，不承認自己的中華文化，否定中華民國」；明明股市上萬點這麼久，出口成績亮眼，還有大量台商資金回台，賴岳謙還在影片中說「我們窮、我們落後」。賴岳謙恐怕不能理解民主自由的重要，還把民主自由跟經濟發展對立起來。難道為了吃飽飯，我們都該像香港一樣，在一國兩制之下，讓中共挑選我們的總統候選人嗎？

綜觀賴岳謙的論述，就是要台灣放棄主權、放棄國家安全，去向中國輸誠，以求取RCEP的入場券。最終得到的，恐怕不是經濟的起飛，而是製造業進一步地掏空；跟中國更緊密的產業鏈，還會遭到美國的關稅懲罰。為了這些經濟發展，難道我們就要放棄臺灣的主權，以及台灣的自由民主嗎？醒醒吧賴岳謙，這只是飲鴆止渴罷了！

（作者為公民記者）

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