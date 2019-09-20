自由限時批》呂秀蓮還是退選吧！

◎宋娣

呂秀蓮前副總統的突然參選，使原本詭譑的三脚督，變成驚濤的藍綠對決，而現又形成賅浪不利綠的三脚督！這是何等令人驚懼不安的大事！怎能等閒視之！

喜樂島聯盟推薦總統參選人、前副總統呂秀蓮（中）與搭檔彭百顯（右）17日至中選會，領表登記為總統選舉被連署人，並繳納百萬元保證金。（資料照）

截至今天的各種民調顯示，蔡韓的差距已由平均16%縮小至10%上下。也就是說，在鐵韓粉操弄下（辭高市府轉往韓競總的潘恒旭是箇中高手，在去年三山造勢或空戰均有著效），將使呂的民調不斷升高，甚至欺敵偽裝成平手，而韓的善變，會突變身溫良謙恭，亦會讓中間選民產生錯覺，或轉向支持（除非內政改善民怨），復激勵泛藍歸隊等等，以嬴得最後的勝選！此乃是識者戒慎恐懼之處，一旦「輕敵」，又無具體有效化解對策及作為，並無助綠營聲勢！

無怪有人比喻呂的入拳擊賽局，等於讓被擊倒者，獲致「一線生機」！由於郭董的退選，已把韓及國民黨打趴在地；而呂的擅入，不僅轉移焦點，反予對手可乘之機；對常自詡「選舉常勝軍」的呂而言，難道不知已跳入對手的陷阱中嗎？！

近一年觀察韓國瑜的心術、話術、騙術及層出不窮的粗話、髒話，己皆非常人能及！而他善用毛澤東庶民語言接地氣，蠱惑群眾製造仇恨、階級對立的鬥爭，很有一套！

類此累積小民怨滙成「憤怒坦克」達數十萬人，到處造勢、橫行霸道，致使「韓粉出征，寸草不生」的粗暴、凌辱、恫嚇、霸凌無所不為！令人又畏又厭！亦使「討厭韓國瑜」高達5成9！

如今不論大街小巷、宮廟或網路，處處可見鐵韓粉威力，藉以產生「寒蟬效應」，加以有旺董媒團加持，氣勢凌厲！甚且對媒體、名嘴「以告止謗」！難怪國台辦和紅媒頻頻公開加油打氣！就連北京連搞斷台灣兩邦交國得逞之時，猶得意要求郭董配合韓禿子，一舉下架民進黨政府、拉下小英！民主台灣將不復自由民主矣！這是何等令人驚恐的大事！

目前韓勤跑宮廟或高雄地方分區座談，常用社群網站分區或全區通知數十萬鐵粉，輪番上陣，透過韓天台及媒體，以壯聲勢。但鮮見有反韓或罷免韓的民眾，如影附隨四處嗆聲！

兩相對照，反使韓成為庶民代表，簡直荒謬至極！從郭董退選所爆料的國民黨貪腐種切，像刊登勸退廣告的31大老，有大半是鼓勵他參選，現竟公開逼他退，教他不要做歷史罪人！這些曾拿過他許多錢的大老，居然屈服在與旺董勾串、才德不堪、民調又低的韓之下，感到痛心疾首！因有的拿錢數字，連趙少康都瞠目結舌！竟比他參選過立委、市長的錢，還要多得難以想像！

故而郭董已明示與國民黨恩斷義絕，縱使國民說「未退」，他已不可能回頭！並在今天更公開明確拒絕和韓市長見面！

然而郭退呂卻唐突進埸，益發使人感慨萬千！縱有過去為民主的犧牲奉獻，但亦已當過兩任副總統（有更多的民主志士尚無此等榮耀和福份），台灣人民並沒有虧欠她！如今頣養天年之際，突冒此舉，洵未盡允當。

本春秋責賢者大義，亦為反共保衞民主台灣的永續經營，絕不容親共奸佞狼嗥之徒得逞，呂秀蓮前副總統無須攪局，淪為歷史罪人，還是相忍為國，退選吧！

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