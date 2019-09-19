自由開講》裝睡到底的國民黨與喜樂島

王世武

在台灣流行一種說法「裝睡的人，叫不醒」，指人明知現實真相為何，卻偏偏選擇視而不見，寧可繼續假裝不知道，而在虛妄的世界中苟活。在真實生活裡，從感情到職場，都可以遇見這種裝睡的人，政壇上也不例外－一票橫跨統獨光譜的「政治裝睡者」，他們分別是國民黨、賀德芬還有彭文正。

根據媒體獨家揭露，國民黨中常會正擬定「黑英計畫」，示意要黨團立委利用言論免責權繼續炒作蔡英文的「學歷案」，意圖藉此操作社會輿論，影響總統立委大選結果。不過有趣的是，在會議上國民黨副主席郝龍斌坦承，當年教育部查核嚴謹，「造假」可能微乎其微。但黨內大老仍執意要對蔡英文質疑到底、抹黑到底，以求勝選。

總統府方面已多次澄清，不僅出示蔡英文於LSE的畢業證書及論文相關文件，甚至LSE圖書館網站也將蔡英文總統的博士論文重新上架。（資料照）

同樣地，號稱「獨派」的賀德芬、彭文正等「喜樂島」們，整天在媒體上放話，一下子宣稱握有關鍵證據，一下子又揚言要赴LSE查證論文，心中充滿「打倒蔡英文」的執念，卻不願正視來自LSE、教育部、總統府等各項如山一般的鐵證。號稱「獨派」的他們，瘋狂操作「假學歷案」的冷飯之下，竟意外地和自己所痛恨的國民黨連成一線，站成同一陣營，令人不勝唏噓。

事實上，總統府方面已多次澄清，不僅出示蔡英文於LSE的畢業證書，還提供論文相關文件，甚至LSE圖書館網站也將蔡英文總統的博士論文重新上架。連馬政府時代的陸委會主委，亦曾是蔡英文室友的賴幸媛也出面表示，「她的LSE博士學位是真的，事實就是事實！」。

那麼，到底國民黨和喜樂島們，為何仍執意要窮追猛打「學歷案」？無疑地，他們就是那種「裝睡的人」，因為對真相的極度畏懼，使得自己近乎瘋狂偏執地躲回謊言裡，用情緒性言詞煽動群眾，吹噓膨脹的自我。

其實，他們畏懼事實的心理，並不是簡單地不願意承認蔡英文擁有優異博士學歷的表象而已，更顯示出國民黨和喜樂島們的「自卑情結」，他們不願意承認蔡英文比自己更加出色、比自己有實力、比自己更加優異。

自卑作祟，讓國民黨和喜樂島們，活成裝睡的人。

（作者為電商行銷經理）

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