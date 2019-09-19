自由開講》老年的救星－以房養老的逆向抵押貸款，已愈來愈流行

胡偉良

台灣已步入高齡化社會，有些老人膝下無子，或子女不能善盡養育之責，此時若徒有一間房屋，但沒有足夠的現金賴以為生，且因擁有房產而不符合低收入戶資格，將會導致生活陷入困境。

在此情形下，若能妥善運用「不動產逆向抵押貸款」的方式，「以房養老的逆向抵押貸款」取得現金，供日常生活之用，將可達到以房養老的目的。

逆向抵押貸款

所謂的逆向抵押貸款，是指民眾將自身的房屋抵押給銀行，銀行每月支付一筆金錢給民眾，類似年金的概念。民眾過世後，銀行停止支付金錢，並將設押的房屋賣掉，償還本息。

由於現金流向和先跟銀行借一筆錢，再每期償還的一般貸款相反，故稱之為「逆向」抵押貸款。

台灣逐步走向老齡化社會，加上薪資停滯不前，年輕人愈來愈沒有能力扶養老人，銀髮族恐怕無法再期待被年輕人扶養，此種情勢迫使老人要「自立自強，自謀生計」。（資料照）

以房養老，求人不如求己

台灣逐步走向老齡化社會，加上薪資停滯不前，年輕人愈來愈沒有能力扶養老人，銀髮族恐怕無法再期待被年輕人扶養，此種情勢迫使老人要「自立自強，自謀生計」。

因此，逆向抵押貸款這種老齡化產品的需求，逐漸被激發出來。若年長者本身擁有一間房子，將可善用「以房養老」政策，按月領取養老金，以補貼生活開支，或外出旅遊。

以房養老的概念在國外十分常見，以房子當抵押，就可領到貸款。根據合作金庫推估模型，一棟市值2,000萬元的房子，以貸款成數8成計算，將可給予貸款戶總金額1,600萬元貸款，分30年給付，參加逆向抵押房貸的借款戶，初期每月可領取約4萬元。

國外都有類似做法

類似「不動產逆向抵押貸款」的政策，在國外早已行之有年，例如美、英、澳、日、星及中國都推出相似的產品。

以中國為例，該政策結合保單的設計，目前已於北京、武漢、上海和廣州等地試辦，目前中國已有保險公司推出相關保單，產品設計鎖定孤寡、失獨、無子女、空巢和有子女的老人，並以保本微利為原則。

英國則推出有資產價值釋放機制（equity release），當房屋持有人需要錢時，可以將現金從房屋的價值中釋放出來。

（作者為台北市老屋改建協會理事長）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法