自由限時批》綠營不要高興太早！

杭東

柯文哲昨談到郭台銘退選時，還酸了一句：「綠的，可以開香檳了！」顯然值得玩味。

如果看緑營的若干反應，似乎有點樂觀太早，有的話更是多餘，衹要保持戒慎恐懼就對了，畢竟對岸老大正看著你！會隨時吞噬民主台灣的！

明乎此，看到今天有「柯黃配」傳聞；還看到呂秀蓮的總統連署登記等，未免有點搞不清楚狀况，或見獵心喜，連呂的民調個位數，有的還是韓粉炒作，有何賣點和意義？而柯欲和郭董合作，搞立委選舉尚可一搏，但大位之事衹能圖來年了！亦肖想宋楚瑜的親民黨門票，反易因小失大；至於黃國昌，正值盛年有為，時局如此，亦不如持盈保泰，以待未來時機，才是正辦！

無怪美國智庫的資深專家葛來儀今天都發推特，說台灣的政治，讓人眼花撩亂。

其實，諸此無乃是一種不服氣的政客心態使然。所謂「有為者亦若是」，固是民主政治的優點，但亦有時也、運也、命也，及天時地利人和的契合，無法盡如人意，自不能冒然行之。

即便像郭董，亦是白手起家的「庶民」國際企業家，萬事俱備，卻因地氣不足，黨內總統初選慘遭滑鐵盧。

而「痞子」韓，雖因擅弄虛作假僥倖勝出，但亦無法「以德服人」；更因品德、才能不足，備遭各方非議，致郭董退選，反而醜窘之態畢露，僅賴不到三成韓粉支撑。且民調天天掉，何時了，識時務者，不如推辭總統參選，尚有市長「一鳥在手」，否則難逃歷史罪人厄運！

如果看緑營的若干反應，似乎有點樂觀太早，有的話更是多餘，衹要保持戒慎恐懼就對了。（資料照）

然則，韓因有兩岸紅媒力挺，得意忘形！況且國台辦更是擺明，就是要下架民進黨政府，就是要拉下小英總統！甚至還要求郭董配合支持痞子韓合擊，完全是明火執杖，令人瞪目結舌！

目前綠營面臨的民主台灣大局，卻是內憂外患不已，情勢嚴峻！稍有輕忽不慎，立馬翻船，比香港嚴重萬分！

如今習大大又一再强調，要進行全面性鬥爭，包括港澳台在內，還換了公安部長主管港澳工作，復强化國台辦介入大選鬥爭功能，就是統合在台媒體、政黨及地方組織、宮廟系統等力量，全力支持韓國瑜當選，並加强各種資源匯合，增强對民進黨政府的鬥爭力道！令人悚然而驚！

現今中共不論在壓縮台灣國際空間，斷台邦交國，或加强空前武嚇力量，乃至內部的分化，通通不遺餘力，國際媒體更一再提醒美國、歐盟、日本，不容民主台灣被中共吞併赤化！

簡言之，綠營各派系常忘了台灣正處險惡危境，更非太平盛世！猶斤斤於執政團隊的不是，或利害之爭，常以惡小而為之，旦旦而伐之，反予敵人有機可乘，壞了大局！除非當局或團隊有違大節，自予繩之。類如一張小英的文憑能代表什麽？何不全力追查韓痞子北大政府學院文憑，要來得更有意義！或可知他何以簽旺董「無色覺醒十大公約」的真相和內幕！

類此危害合灣民主和主權的大事，孰輕孰重，一目了然！不要劍刺搞錯了對象，害台害已誠是「何苦來哉」！

今天北京和顛覆民主台灣黨派者，密謀殷切，採分進合擊，以唱衰台灣為主軸，把民主台灣派，打成台獨！北京更暗允同路黨派人，可天天在台灣（中國除外）高喊中華民國或穿戴國旗，便利操弄民粹，製造仇恨、對立和階級鬥爭，幾乎把文革全搬到台灣！看看「韓流」跟隨韓痞子四處流竄（造勢），衹要韓到那裡，都有韓粉聚結，提供媒體大照特照，以壯聲勢，而來去幾多是老面孔，這30萬人輪番追隨和上陣，足以唬人！好不厲害！

中國共產黨的鬥爭，衹要逮到隙縫，或有機可乘，絕不手軟，就立即擴大鬥爭面，不斷鬥臭、鬥倒、直到鬥垮民主台灣為止！

綠營豈能掉以輕心，高興太早乎？

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