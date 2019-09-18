自由限時批》換瑜聲浪再起？！

董森霖

郭董一記「元神歸位」就如無數無影拳脚，把韓國瑜、旺董和吳敦義，打得七葷八素，讓韓吳背負2020國民黨敗選責任，還成了歷史罪人！

這次郭董的「放下」，是悟道的智慧和大格局表現，反而讓社會刮目相看，翻轉了台灣政治邁向改革的契機！什麽名利都不要，也沒有什麽權力，這種沒有，就是大有！這回亦真讓人大開眼界！

從郭董宣布退出2020連署總統選舉後，國民黨挨了一記無形後座力，不論黨主席、31名大老、韓國瑜等，通通受傷，衹有無爭的朱立倫毫髮未傷，聲譽再起！就連退黨都要被開鍘的郭董，反又贏得各方好評和掌聲！這就是「無欲則剛」、不忮不求的「無、有」境界！誠予汲汲營營於名利、弄虛作假、好鬥成性、毫無誠信的政客們，當頭棒喝！

韓和旺董為一體兩面，而旺董和郭董往昔宿怨甚深，且旺媒狂捧韓、猛貶郭，已到了水火不容地步。（本報資料照）

其實近兩個多月來，近廿家民調及大數據觀察，一對一之下，韓遠落蔡後；而三脚督，加郭或柯文哲、或郭柯為一組，郭比韓强，但輸蔡；若是換成郭蔡一對一，郭却仍有勝出機會！（因機率不高是他退出的主因）

問題癥結在，韓和旺董為一體兩面，而旺董和郭董往昔宿怨甚深，且旺媒狂捧韓、猛貶郭，已到了水火不容地步！郭董曾一再强調，至今亦然。就是韓必須切割旺董，才有合作可能，他絕不會在韓、旺董之下團結！凡此皆由其本人及幕僚證實。

簡言之，韓至今仍不避嫌，和旺董簽下十大「無色覺醒」之約（此與國民黨兩岸路線扞格，和洪秀柱的「一中同表」接近，並支持習大大的一國兩制台灣方案。前劉少康辦公室主筆黃澎孝，最近公開批評違反兩蔣反中共統一路線），如果韓粉追隨旺董紅統路線，勢將和黨內衝突，導致分裂！目前的「千人入黨」，就己埋下奪黨權的鬥爭！韓營不論在敗選前後，便已圖謀，衹要看吳敦義在郭董退選後，高呼團結，就是不提團結支持韓國瑜，便已不言而喻矣。

再者，郭董退選，郭粉不捨，即便流向，據yahoo民調，也以小英居多，韓則少。而自馬英九9月8日在韓新北造勢受辱，馬營憤怒、馬粉不滿，加以馬郭會，馬哽咽勸退，趙少康更爆料馬受辱後當面痛哭，後在北市表揚黨籍里長，韓背後强抱馬示歉，台下馬粉里長（台北市八年，情誼頗深）心情不難想見。

復次，韓民調自7月15日後，週週只靠鐵粉支撑，始終落後，且不認輸、四處霸凌，連同黨的郭粉、馬粉無一倖免，遑言媒體、名嘴矣。在在引起「公憤」！如今郭董退選，海闊天空，反有利郭粉、馬粉透過民調，及黨內討論「換瑜」，以促進國民黨大團結，畢竟「正常倫」加上王金平，仍是台灣社會可以接受的國民黨總統人選！

此外，高雄市民罷免韓國瑜已如火如荼展開，如果韓欲請長假避開十月起的議會質詢，那麽市民組隊，天天在市府、市議會外進行罷免連署，相信將更使韓腹背受敵！

今天郭辦表示，郭董已與國民黨沒有関係，只關心中華民國發展及下一代！也沒時間和韓市長見面。顯示韓的虛情假意團結云云，已不起作用了！

然則，郭董的仿松下政墊辦校和設立智庫研究政策，一般關注不多。反而是將自辦北中南東感恩會，受到注目。主要是在强調不和國民黨合作、也不考慮11月的政黨提名之下，仍和郭粉、老虎兵團有親切的會面，固有蓄積未來力量的企圖心，也將和柯、王協調合作立委部署事宜。然對狂妄傲慢的韓粉及得意忘形的旺媒，仍難釋懷，就是「欺人太甚」！

換言之，郭董並未放棄政治，一切該做的照做！至於國民黨內激起的二度換瑜聲浪，亦已和他無關。

現在正在上演的戲碼，就是韓、旺董及吳敦義的黨主席、改選中常委及兩岸路線的大亂鬥了！

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