法操》【法官倫理】戕害司法公信，該如何處置？

過去通常只要法官、檢察官沒有貪污或有犯罪嫌疑等極為不當的行為，通常不會被剝奪法官、檢察官身分。但近年許多法官與檢察官因為辦案態度、個人私德等問題，被剝奪司法官身分就不再是不可能的事了。

圖：公務人員懲戒委員會位於司法大廈三樓。（資料照）

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，公務員懲戒委員會委員長石木欽，疑似接受關說，於2014年遭到檢舉，經台北地檢署調查後，發現石木欽與一名翁姓友人交往甚密，多次宴飲，席間有時還有其他法官和律師，但因查不出有具體對價圖利問題，將全案簽結。

不過由於上開行為可能有違反法官倫理之餘，故最高法院檢察署將此案函送給司法院。經司法院調查後，司法院發布新聞稿表示「涉嫌為其翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，將依法追究其應負「行政責任」。

雖然本案尚無法確認案件事實。本文就先讓我們具焦於「法官倫理」規範，若法官接受「當事人」的宴飲，依法該如何處置呢？

處理流程

《法官法》是為維護法官依法獨立審判，保障法官之身分，並建立法官評鑑機制，以確保人民接受公正審判之權利，特別制定的。而《法官倫理規範》，則是由法官法第13條第2項授權制定的。

根據法官法第30條2項7款規定，當法官有違反法官倫理規範，且情節重大就應付個案評鑑。經過法官評鑑委員會評鑑後，若認為有應付評鑑事由且有懲戒必要，就會將案件報由司法院，由司法院將案件送入職務法庭。

而司法院依法官法第 51 條，若司法院認法官有應受懲戒之情事時，也可以經由司法院人事審議委員會決議，逕行移送監察院，由監察院彈劾後，再送入職務法庭。詳如下圖：

《法官倫理法》是怎麼規範的？

若以媒體報導作為假設，該報導指出一群台中高分院的檢舉信，內容提及「翁當年炒作應華股票案，一、二審都重判8年，上訴最高法院發回後，台中高分院更一審僅依商業會計法輕判4月，連檢方都未上訴而定讞，檢舉石為老友關說本案。」（台中高分院101年度重金上更（一）字第32號），在這樣的情況下，雖然石木欽非該案審理的法官，但仍然會違反法官倫理規範第5、6、7、8、22條等規定。

違反法官倫理，戕害司法公信，該如何處置？

透過司法院判決書查詢系，查詢過去司法院職務法庭的判決結果，有關「司法公信」與「戕害司法」等字詞，整理出以下判決：

我們可以看到，職務法庭給予的處罰有越來越重的趨勢。過去通常只要法官、檢察官沒有貪污或有犯罪嫌疑等極為不當的行為，通常不會被剝奪法官、檢察官身分。但近年許多法官與檢察官因為辦案態度、個人私德等問題，就被剝奪司法官身分。

回到石木欽的案子中，根據媒體報導，經過多天的調查，司法院人事審議委員決議將石木欽案移送監察院。石木欽也支持移送監察院，並要求做出公正調查。此案最後究竟會不會彈劾成立？是否會進入職務法庭審理？皆不能確定。而此案持續延燒，據媒體報導有更多法官牽涉其中，就讓我們持續關心此案，持續監督台灣司法！

本文經授權轉載自法操 【法官倫理】戕害司法公信，該如何處置？

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