自由開講》索羅門的邦誼結束，台灣沒有悲觀的條件

邱志偉

索羅門日前結束了和我國數十年來的邦交關係，走的倉促但已醞釀多時，做為非常關心國防外交的立委，我得知此事，內心沉重不已。中國在世界各國挖我邦交並非新鮮事，我希望外交部所有同仁都能繼續堅守崗位，沒有到最後關頭絕不可輕言放棄。但我們的外交戰略整體布局，是否考慮要做調整，我認為外交部和國安會是該要有整體的方向重整的體認了。

這場索羅門斷交的過程，其實自今年五月醞釀至今，歷時數月最後終究不敵中國的銳實力。我們必須要再三強調，台灣政府在兩岸關係當中，從不以卸下盔甲作為己任，更不能斷然接受中國的蠻橫強求。我們從不主動挑釁中國政府，但是中國卻一再對台灣的國際處境步步進逼，我希望所有國際社會的自由民主國家都能看清中國絕非和平崛起的勢力，更非帶來世界正面良善力量的國家。

索羅門雖然在地域上距離台灣較為遙遠，但它其實與台灣的安危一直息息相關。（本報資料照）

我在立法院當中，自2014年以來，年年都推動駐台使節的足球賽。我希望藉由以球會友的過程，讓台灣和友邦大使們，可以有除了觥籌交錯的外交場合以外，建立更多不同面向互動的機會，增進我們和各國的互信與友誼關係。畢竟很多交情不是在外交場合可以建立，足球運動在台灣向來就不如棒球獲得重視，我也期盼藉由駐台大使的足球賽，推廣我們的足球運動，同時又增進與友邦的記憶連結。

我在今年的第五屆「立法院與駐台使節足球賽」，很榮幸的曾邀請到索羅門駐台大使王哲夫參賽。依稀記得當時傳出索羅門邦交不穩，王大使是媒體們追逐焦點，他當時向我們表示邦交仍然會維持現狀。我雖未有進一步和王大使深入交談，但透過這個平台可以向當時不安的台灣社會傳達一個正面訊息，也是我希望這場足球賽能夠加深和台灣和友邦國家之間的連結與互動關係。

索羅門雖然在地域上距離台灣較為遙遠，但它其實與台灣的安危一直息息相關。最主要的原因是索羅門身處南太平洋的戰略要處，是攸關澳洲、紐西蘭安危之地，美軍更曾在此與日軍激戰多時。美國在臺協會也已針對索羅門斷交一事，抨擊中國破壞區域穩定和兩岸關係。這證明索羅門的邦交之戰，我們雖然失去了一個朋友，但我們的盟友們，相信可以更清晰的看穿中國的戰略意圖與擴張目的，未來的太平洋若不能安寧，台灣的國土安全也將同等受到威脅。

說這些，主要目的是希望讓國人了解到，我們除了既有的外交管道之外，國會其實也透過各種方式加強與友邦的互動。而索羅門離我們而去，國人或許會不安，但我們要有信心，中國的粗魯盲目之舉已激起美國的不滿，台灣在國安的環境上，相信定能獲得更多友我國家的互助。正由於台灣是世界良善正面的力量，我們面對中國的打壓沒有悲觀的條件，中國的單面霸凌作為，終究不會受世界肯定！同時，我也希望國安與外交團隊審慎思考，或許能和友我國家共商如何有效反擊中國這樣的霸凌作為。

（作者為立法委員）

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