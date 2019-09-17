胡，怎麼說》郭董「最強外掛」移除，柯P當機被「重開機」！

自封「中華民國最強外掛」郭台銘宣布不參選總統，與郭聯合演出數週「郭柯合」政治肥皂劇的柯文哲，馬上就被「當機」，這回自己被迫要「重開機」囉！

柯P成立台灣民眾黨，要與郭台銘聯盟、合作，忙著計算可以得到多少政黨票、可以當選幾席立委、可以如何如何的。還替郭台銘想好了競選總統口號「台灣重開機」。

自傲智商157，卻剛好中了那句話，機關算盡「太聰明」，反誤了...。郭台銘不選總統，柯文哲所依賴的勝利程式「最強外掛」被移除了，馬上就當機了，「重開機」留著自己用。

即使真要重開機，自己投入總統選戰，以發揮母雞帶小雞作用，拉抬民眾黨的立委選情，也不能用他自己講的錯誤方式「偷襲珍珠港」吧！

郭台銘不選總統，柯文哲所依賴的勝利程式「最強外掛」被移除了，馬上就當機了，「重開機」留著自己用。

（本報資料照）

昨天，中選會公告的申請成為總統選舉被連署人截止時間下午5點30分之後，卻有柯文哲之母的乾女兒黃文玲聲稱受柯P委託提出申請，還帶著柯文哲的爸爸、媽媽，明明已截止申請，卻又來這一招？如果真要投入，何不早點提出？如果根本沒委託，那不是搞假的虛晃一下招？簡直就是兒戲！

不管如何，郭董「最強外掛」臨時宣布移除後，柯P的政治算計程式突然當機，才會出現如此急忙慌亂狀況，柯P重開機才會開的如此零零落落！

至於那個從「中國國民黨最強外掛」、升級為「中華民國最強外掛」、卻宣布退出國民黨的郭台銘，原先被國民黨眾嘴罵的狗血澆頭，還被詛咒出門被車撞死...，簡直被打成千古罪人，在宣布不選後，現在國民黨全黨上下眾嘴馬上變臉改口，不但交相讚譽，簡直捧成「黨國救星」，無非想拉「最強外掛」掛回國民黨，還加金多多喔！

政治的無情、政黨的無義，大約就是這樣吧！

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