自由開講》搶走索羅門的邦交是中國的重大誤判，也是索羅門的損失

顧貯拳

九月十六日，索羅門正式決定與我國斷絕自一九八三年以來的邦交。在台灣政府不斷慰留，美國副總統彭斯（Mike Pence）甚至親自致電挽留之下，索羅門政府依然無視美國與澳洲的請求，更無視民間強大的挺台聲浪，在金錢誘惑下執意與中國建交。中國的債務陷阱將讓索羅門付出高額代價，口惠而實不至的援助，也將讓索羅門政府未來必然悔不當初。

蔡總統上任以來，在外交政策上採行踏實外交，對邦交國的援助不以金錢作為唯一的工具。政府更重視醫療衛生問題、教育問題，自各方面推動有助於索羅門改善自身條件的政策。台灣外交團隊不但派出強大的醫療系統到當地，還有外交替代役和各種技術人員，希望給予索羅門更多的實質幫助。

索羅門政府無視美國與澳洲的請求，更無視民間強大的挺台聲浪，在金錢誘惑下執意與中國建交。圖為索羅門總理蘇嘉瓦瑞。（法新社）

正因為台灣交朋友，一向以交心至上，而非僅以口蜜腹劍的方式傷害友邦實質利益。也因此中國政府在和索國商談邦交時，才必須派出和台灣相同的技術人員，包含醫療團。然而，根據媒體揭露，中國排出的團隊，「是涉及生技疫苗問題的長春長生生技公司，其幕後派系『吉林幫』，將接手相關工作。」這實在讓我們懷疑，索羅門與我斷交，不怕換來一場惡夢嗎？

尤其是索羅門央行自己的報告都指出，索羅門根本無力償還中國任何債務，傷害的是索羅門的財政紀律。根據台灣自由時報的報導，索羅門報告指出：「目前索國債務占國內生產毛額（GDP）比例為10%，一旦索國的蒂納水力發電計畫（Tina Hydro）動工，債務占GDP比例將攀至30%，而建議的上限為35%。然而，轉向中國，這個數字將超過上限，來到至少45%，將視蒂納水力發電開發案的規模而定。」、「美國可能凍結索國的外匯存底。目前美元占索國外匯存底配置達64%，一旦遭凍結，索國經濟將面臨癱瘓。」，總結更認為：「轉與中國建交，索國將無法承受從中國取得的更多貸款。」

由上述內容已可以得知，除了索羅門政府高層可以獲得金錢利益以外，索羅門人民將蒙受極大的苦難。中國政府自以為挖到南太平洋的寶，然而，實際上索羅門是美國在太平洋的重要利益，位居戰略要地的索羅門將直接影響到澳洲的門戶安全，攸關美澳同盟的利益。中國似乎並不知道，自己在下的這盤棋其實是損及美國國家利益，更將必然讓中國在貿易戰中的傷害雪上加霜。

我們也要提醒中國政府，若此舉是意圖影響台灣民意，那就大錯特錯了！台灣人民不是被嚇大的，更反對政府任意揮霍人民納稅錢，台灣人支持的，是共享台灣的基礎建設與信仰，而不是只有金錢。因此中國政府不但無法透過搶邦交得到好處，更惹毛美國政府，必然強烈採取反制措施。尤其是台灣人民不會輕易受中國左右，請中國政府在挖我邦交國之前好好想想，最好是死了這條心！

（作者為研究生）

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