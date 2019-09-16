自由限時批》韓國瑜勤跑宮廟 白費心機！

杭東

韓國瑜是現任高雄巿長，理應和同黨的新北市長侯友宜一樣，專心市政（政績斐然，市民信任度近7成）。但他卻以國民黨總統參選人之姿，「自訂」週六、日假日跑各地宮廟；結果近日公布22縣市長成績單，高雄市竟然不及格墊底，慘不忍睹！也就是說，韓市長在週一到週五的上班日（不是睡到中午便是遲到），根本是在混！

所謂君子務本，「本立而道生」，古有明訓！何况「爾俸爾祿，民脂民膏；下民易虐，上天難欺！」韓國瑜既享有直轄市長高薪，做的卻不是市政，或「高雄發大財」的事，反而是到宮廟跑總統選舉活動，讓人特別側目！無怪乎高雄市民痛心疾首！更發起一波波的連署罷免，亦衹是剛好而已！

韓市長既不能遵守對市民的承諾，出爾反爾，一心落跑，又如何能對國人有總統級的誠信可言？類此。週而復始的跑宮廟，沒有善盡謀福市民的職責，豈非更是在褻瀆神明！

韓市長既不能遵守對市民的承諾，出爾反爾，一心落跑，又如何能對國人有總統級的誠信可言？（本報資料照）

再者，韓國瑜看金庸武俠多了，滿腦子的「韋小寳」，把自已當成宗派教主，或風流倜儻、足智多謀的大俠，滿身江湖味，講粗話、髒話，自詡為「庶民」，其實是一個擅話術、騙術的名利薰心政客罷了！打心眼裹，根本是把宮廟當成哄騙大眾的手段，哪有把神明放在眼裏？否則不會跑到新北陳宏昌主持的廟（曾批他花天酒地抱女人），或郭董拜的廟，指桑駡槐，甚至在中秋跑廟時，還譏諷小英總統拜廟沒有人？（事實證明沒這事）簡直荒謬至極！難道是在羞辱台灣宮廟文化，甚且將宮廟淪為政治鬥爭埸所！誠為大不敬！

宮廟不論是供奉儒道佛，原為一清靜修行淨地，供人禮拜參祭，並非是政客耍嘴皮埸合，或作為其政治造勢場所。顯見韓巿長亳無虔誠禮拜之心，反藉此透過社群網路吆喝韓粉，聚在宮廟外，供媒體拍攝，以壯聲勢，並四方攻訐及大放闕詞，營造仇恨、對立，誠非宮廟之福！

像此次韓藉中秋與盧秀燕「合體」，猛批《天下雜誌》將他們列為全國22縣市長之末的不是，還蠱惑高雄、台中市民到凱道、交通部抗議；結果《天下雜誌》又再發表聲明，强調調查正確。此不僅大大打臉韓，也讓國人見識「韓心」之險惡！

韓國瑜又非吃素人，何以不顧高雄市政、勤跑宮廟？原來是想撿便宜（不須花心力經營）撈選票，衹是在運用權勢利誘和宮廟關係密切的地方派系、頭人仕紳、椿脚、村里長等等，即可有獲。這種問鬼神的愚民、騙選票手法，誠是其心可誅！

簡言之，今天的地方派系（含黑金）乃是國民黨長期經營下的政治「掮客」，而與韓亦氣味相投，故而利用週週跑宮廟，以攏絡地方騙取選票。然則，人算不如天算。畢竟「上天難欺」！不知是否宮廟神明顯靈，他跑得越勤，週週民調反而頻跌！何故？相信亦是未能顧到高雄的「本」使然。加上韓滿嘴胡言、講髒話、爆粗口，藉宮廟神聖莊嚴埸地，無的放矢，又縱容韓粉到處肆虐，怨言四起等等，肇致「討厭韓國瑜」之聲量高達7成，而「討厭國民黨」的聲浪，更儼然竄起。要贏得總統大選，恐怕神佛都難幫忙了！

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