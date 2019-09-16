魔幻拉美》亞馬遜雨林大火的元兇

亞馬遜雨林大火遲遲無法撲滅，令各界憂心不已，擔心世界之肺可能就此消失，影響全球氣候深鉅。其實，亞馬遜雨林大火多數是人禍，而非天災，其元兇是盜伐及農、牧業的不斷開發；換言之，經濟利益是禍首。

陳小雀

夏季高溫炎熱，在歐洲、非洲、北美洲等地，常因乾旱而發生森林大火。亞馬遜雨林在夏季雖不下雨，但雨林內濕度頗高，不易發生大火。晚近，巴西境內的亞馬遜雨林卻大火不斷，2019年上半年的火災次數比前一年同期多出1.45倍，尤其2019年八月份就發生了上萬起大火，大火以五分鐘燒掉五百公尺的速度不斷蔓延，至少有一百萬公頃的林地毀於大火，波及玻利維亞、袐魯、委內瑞拉等國，雨林內的特有物種面臨浩劫，令各界憂心不已，擔心世界之肺可能就此消失，影響全球氣候深鉅。

其實，亞馬遜雨林大火多數是人禍，而非天災，其元兇是盜伐及農、牧業的不斷開發；換言之，經濟利益是禍首。

亞馬遜雨林大火多數是人禍，而非天災，其元兇是盜伐及農、牧業的不斷開發。（REUTERS）

雨林內生產許多貴重樹種，如桃花心木、巴西紫檀等，頗受歐洲人喜愛，以致盜伐猖獗。旱季是盜伐的旺季，盜伐者偷走樹幹後，隨地留下較沒價值的樹枝與樹葉，一旦發生火災，乾枯的枝葉成為助燃物。另外，巴西是牛肉生產大國，畜牧業者與雨林爭地，開闢了規模動輒十萬公頃的牧場，而放火燒林是最快速的整地方式。根據世界銀行的調查，亞馬遜雨林所開發出的土地，有八成被用來做為牧場。由於牛隻數量十分龐大，因此，也需要開闢遼闊的農地來種植大豆，做為牲畜飼料。為了增加產量，業主大量噴灑氮肥與殺蟲劑，汙染環境。農、牧場業主富甲一方，政商關係良好，在政府的放任下，濫墾濫伐，頻頻引發雨林大火，導致雨林面臨消失的危機。

2019年八月份亞馬遜雨林發生了上萬起大火，大火以五分鐘燒掉五百公尺的速度不斷蔓延，至少有一百萬公頃的林地毀於大火，波及玻利維亞、袐魯、委內瑞拉等國。（REUTERS）

質言之，人類對牛肉的需求愈高，亞馬遜雨林發生大火的頻率就愈高。

自中世紀盛期以降，牛肉就是歐洲餐桌上的要角，肉品不易保鮮，一般以食鹽或香料處理，歐洲人為了取得肉桂、丁香、肉豆蔻等香料，竟然促成大航海時代的來臨，並無意中來到美洲。美洲雖有其原生種的野牛（búfalo/ bisonte），但十分難以馴養，北美洲的印地安人從歐洲人那邊學會騎馬後，才開始於十八世紀大肆獵捕美洲野牛。今日美洲家牛的飼養歷史可追溯自1493年，哥倫布從西班牙引進一批家牛到多明尼加充當役獸，西班牙家牛於是從加勒比海地區繁衍至墨西哥，再到中美洲及南美洲。同樣，葡萄牙家牛也隨著拓殖者來到巴西。十九世紀，畜牧業者引進印度瘤牛等，改良了牛隻品種。

傳承自歐洲，畜牧業是拉美各國的重要經濟命脈之一，其中養牛業的經濟利益極高，占所有畜牧業的八成之多，不僅頗具地方民俗色彩的牛仔文化因應而生，醃牛肉片（cecina）、醃燻牛肉塊（tasajo）等也走入豪華餐廳的菜單內，另外，阿根廷風味獨特的碳烤（asado a la parrilla），或令人大快朵頤的巴西窯烤（rodízio）更是遠近馳名。墨西哥、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、巴西等拉美國家所生產的肉牛品質佳，在國際市場評價極高，深受饕客喜愛，除了牛隻品種優良外，其中關鍵在於氣候、土壤及放牧方式。

從奧利諾科（Orinoco）河流域的莽原、到亞馬遜盆地，再到彭巴草原，許多原生物種因環境過度開發而瀕臨絕種，家畜取而代之。以密度而言，位於亞馬遜盆地的牧場一望無際，每一公頃僅飼養0.6頭牛，放眼望去，只見翠綠草地，不見牛隻蹤影，惟有牛仔騎馬趕牛、或舉行競技時，才會看見壯觀的牛群。牛隻在遼闊草原上自由奔跑，身強體健，不易染上口蹄疫等疾病，肉質柔嫩卻不油膩。

亞馬遜雨林大火多數是人禍，而非天災，其元兇是盜伐及農、牧業的不斷開發。（REUTERS）

人工冷藏法於1872年發明後，阿根廷曾因此成為世界上重要的牛肉供應地，巴西後來居上，躍升為今日全球牛肉出口第一名，主要銷往中國大陸、香港、埃及、俄羅斯、歐盟等地。巴西於1996年飼養了一億五千八百萬頭牛，2016年則有兩億一千九百萬頭，牛隻數量在這十年間成長幅度十分驚人，牛隻總數是人口的1.07倍。2018年，巴西出口了一百六十萬公噸的牛肉，預計在2019年牛肉的出口量提高到一百八十萬公噸，甚至兩百萬公噸。

從這些數據不難看出，畜牧業正是亞馬遜雨林大火的元兇之一。只要每人忌口牛肉一年，就可拯救三千四百三十二株樹木；然而，美食當前，亞馬遜雨林大火一事暫時拋在腦後。

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