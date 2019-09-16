自由開講》蔡英文學歷事件的真正疑點：幹嘛不問LSE？

陳瑞蓮

蔡英文總統的倫敦政經學院（LSE）博士學位真相到底為何？即使總統府已經啟動提告程序，但以彭文正、賀德芬為首的喜樂島群眾，依舊信誓旦旦的認為學歷有疑點。在「公說公有理，婆說婆有理」的情況之下，要能夠解開這個看似無交集的論戰，其實只要能夠認知到最關鍵的癥結點，並且解開即可。

觀諸喜樂島群眾所提出的各種說法，包括學位證書、博士論文實體等等，都有一個最初的起源，也就是倫敦政經學院是否願意幫蔡英文背書、認可。無論是英國學制或美國學制，學校本身都擁有對學生學位的最高詮釋權，以台灣為例，持有國外名校證書的畢業生，要返國謀求教職或應徵公職，學位都必須經過駐外單位的認證，教育部再據以認可。駐外單位如何認證？當然是詢問學校本身，學校確認為真，學位自然有效；反之亦然。

蔡英文總統的倫敦政經學院（LSE）博士學位真相到底為何？（本報資料照）

於是乎，質疑蔡英文學歷的群眾，勞師動眾地又是上節目又是開記者會，而細究節目與記者會的內容，更會發現其論述皆奠基於對LSE學制的誤解之上。這些行為，無疑是沒有碰觸到問題的核心，只要親自跟倫敦政經學院求證，一切所謂的「疑問」都將煙消雲散。

但更有趣的問題是，其實倫敦政經學院已經不止一次認可蔡英文的學歷為真，也曾公開在學校網站上，祝賀蔡英文以傑出校友身分，當選2016年的中華民國台灣總統。這就不免讓人好奇：如果說學校本身都已經表態認可學位為真，那喜樂島的群眾之所以堅持懷疑下去，恐怕已經不是為了探求學位的真假，而是有為選舉爭取曝光度的政治目的。學位問題，只是被作為外在的包裝罷了。

（作者為LSE校友）

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