歷史上的今天》反抗的先驅，史上第一位法學博士！

葉青耀見證了台灣人在日治時代的反抗，並且自己也參與其中。台灣人在日治時代，組織政治團體遭到判刑。在戒嚴時期，上街抗議，就遭到軍法重判（美麗島事件）。台灣人的民主，就是靠著不斷一直拼搏而來的。

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珞亦＼法律白話文運動

139年前的今天，台灣第一位法學博士：葉清耀，在台中出生。

他是誰？

他是葉清耀，台灣史上第一位法學博士，於1880年9月16日出生。因家中經濟狀況不是很好，因此從東勢公學校畢業後，就無法升學，只好從事樟腦油的工作。但是學校老師認為他實在聰明，不升學實在可惜，所以建議他一定要繼續唸書，最後他也考上當時的台中師範學校，後來到日本留學。

葉清耀博士。（維基共享）

他到了日本後，進入明治大學法科就讀，在半工半讀之下，完成學業，並且準備要考辯護士（律師）。但是當時日本政府並不準台灣人考律師，因此他決定進行反抗，向日本請願，後來果然開放，他也順利成為台灣史上第一位辯護士，後來也以「刑法同意論」取得法學博士，更成為台灣第一位法學博士。日後返回台灣在大稻埕開始職業。

日治時代的美麗島事件：治警事件的辯護律師

台灣人當時在日本人統治之下，一直想要有一定程度的自治，所以林獻堂等人努力進行「台灣議會設置請願運動」。而第二次台灣議會設置請願運動失敗後，蔣渭水等人深感結社的重要，遂於請願運動進行到第三次時，組織「臺灣議會期成同盟會」。

圖為：臺灣議會請願團抵達東京車站時，與前來歡迎的當地臺灣留學生共同合影，攝於1924年。（https://www.wikiwand.com/zh-mo/臺灣議會設置請願運動）

但是因為當時在日本統治之下，根本沒有結社自由，所以在台灣所申請沒有過。於是他們改到東京，讓「臺灣議會期成同盟會」過關，在東京成立。

但是這樣的作為已經觸犯日本底線，台灣人繞過台灣總督府而到東京組成政治團體。所以總督府決定要採取強硬手段，開始來個「大逮補」。

當時台灣和日本已經有施行「治安警察法」，因此在總督府警務局的主導下，以違反《治安警察法》第8條第2項為由，開始大逮補。並且有18人遭到起訴，其中包含大家熟悉的蔣渭水、蔡培火等人，史稱「治警事件」。

而葉清耀決定挺身而出，擔任他們的律師。

奮力一搏，一審無罪，但二審失敗...

雖然時任的檢察官「三好一八」非常的兇在庭上這樣指責被告：「台灣人竟不知感恩，反對同化政策，要求自治權利，是不自量力！」

但在葉青耀等人的辯護下，一審判決被告通通無罪！（根據文獻，法官判無罪的原因是真的沒有違反的法律存在，而且如果判有罪反而讓他們英雄化）也是葉青耀辯護的重大勝利，更在這場官司中一戰成名。

但可惜的是二審最後推翻一審判決，蔣渭水及蔡培火背叛4個月有期徒刑，剩餘等人被判3月、罰錢以及無罪。

治警事件入獄正義章與出獄紀念章。（維基共享）

組織台灣地方自治聯盟

後來葉青耀在1930年組織台灣地方自治聯盟，主張台灣人應該要可以直選地方公職，卻在1942年肝病過世，享年63歲。

葉青耀見證了台灣人在日治時代的反抗，並且自己也參與其中。台灣人在日治時代，組織政治團體遭到判刑。在戒嚴時期，上街抗議，就遭到軍法重判（也就是美麗島事件）。台灣人的民主，大概就是不斷一直拼搏而來的。

參考資料：

《百年追求 台灣民主運動的故事 卷一：自治的夢想》

《日治與國治政權交替前後台籍法律人之研究—以取得終戰前之日本法曹資格者為中心—》

《殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像》

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