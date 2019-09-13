hinac》《你的名字》－推理就在岐阜&長野巡禮後？！

在日本為了作品奔波，《你的名字》是困難且遙遠的。宮水三葉居住的糸守，實際上是以飛驒地區的風土民情為藍本，再加上一些導演新海誠在長野的成長經驗建構而成的複合體。我們開著車像彩虹般在日本本州的地圖中由左至右劃下了一條弧線，而在這條弧線的末端，一個意外的地點，終於解釋了為什麼「宮水三葉是宮水三葉，立花瀧是立花瀧」

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「不要開車開到睡著喔，肥宅」 「放心，我老司機」

在汽車前座的我與友人對話著。我們從名古屋近郊駕著車奔馳在往糸守，也就是日本岐阜縣飛驒地區的路上。

是時奔馳於高山與東京的高速巴士貼有《你的名字》彩繪，攝於休息站內。（圖：作者提供）

先不說前往歐美，在日本為了作品奔波，《你的名字》是困難且遙遠的。宮水三葉居住的糸守，實際上是以飛驒地區的風土民情為藍本，再加上一些導演新海誠在長野的成長經驗建構而成的複合體。我們開著車像彩虹般在日本本州的地圖中由左至右劃下了一條弧線，而在這條弧線的末端，一個意外的地點，終於解釋了為什麼「宮水三葉是宮水三葉，立花瀧是立花瀧」（這絕對不是抄襲《羅密歐與茱麗葉》）。

飛驒地方最大的城市就是高山市了，在《冰果》中米澤穗信改編成「神山市」的這裡，保存了相當完整的老街聚落，以及遠近馳名的早市文化。累癱的我們借助這裡的補給功能，次日前往隔壁的飛驒市，也就是瀧等人下車往山裡的糸守去的途中城市，那橫跨在飛驒古川站的天橋是我們的首要目標，在故事中，這是象徵瀧一行人踏上糸守的第一個畫面，天橋不僅貼上了火車時刻，還貼心的放上了對照圖供戲迷參照，雖然對號列車停留的股道跟故事中不同條，但只要算好時間，著實的「得來全不費工夫」。附近的飛驒市圖書館對旅人們也相當友善，換了室內鞋後入內登記，便能在瀧等人查詢隕石資料的地方小憩、拍照與留言。

飛驒車站天橋應該是最知名的巡禮點。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

26號櫃放有鄉土資料，因此被安排為隕石事件的書架。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

圍繞飛驒古川車站的區域是飛驒市中心，實質上可能比台灣一些鄉下鄉鎮還要小些。飛驒市的老街不僅貼上海報，也有許多商家販售聯名商品或餐點，櫻物產館（さくら物産館）座落在老街區尾，是個物產販售兼交流中心，裡面更有個《你的名字》小展覽區，對受高齡化衝擊的飛驒市來說，《你的名字》帶來了人氣也帶來了年輕人。店裡顧店的婆婆們喚我們進店，故事中的口嚼酒（當然是一般的酒廠釀的）在這裡可以購得，若要體驗故事中一葉老婆婆的編織，這裡也有體驗課程。在兩個街區外的「味処古川」午餐，這裡是故事中奧寺前輩等人一起吃著五平餅的地方，雖然吃是目標，但店內的巡禮留言本，當然也是不能放過的部份。

令人熟悉的口嚼酒，也有空瓶販售，想嚼自己嚼！。（圖：作者提供）

五平餅是當地的鄉土料理，塗上醬汁的糙粳米飯串烤十分美味。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

繼續踏上遠征的旅程，在山路上迂迴往北。瀧一行人在山間公車站「落合」逗留，現實中，此處位於接近富山縣的471號國道上一個叫角川的小聚落附近，不過此角川並非唸作角川書店的「Kadokawa」而是稱作「Tunogawa」，也是一個有趣的巧合。翻過縱貫南北的飛驒山脈，在天色漸沉的千鈞一髮之際，來到了神似劇中糸守湖的諏訪湖，雖然一個是因為隕石形成，一個是因斷層而生，但向晚時分那「逢魔之時」的感動，一樣迷人。

落合公車站，離聚落有一段距離，班次也十分稀疏。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

自立石公園眺望的諏訪湖，向晚的風景神似劇中的糸守湖。（圖：作者提供）

大部分的朝聖路線都到此為止，劇迷利用中央本線的對號列車回到東京過瀧的人生，例如那個東京四谷須賀神社的樓梯，在熱潮最興時，可是無時無刻都站滿了人，但瘋狂的我們不一樣。

著名的四谷須賀神社樓梯，此幕出自片尾的重逢橋段。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

神社內的痛繪馬。（圖：作者提供）

「老司機加油，你也開太慢了吧」、「後面那個胖子太重了啦！」互相吐嘈著的幾個大男人塞滿一台1300cc小房車，用極低速爬著橫越蓼科高原、被稱為「日本童話大道」（因風景優美而取了和德國童話大道相同之名）的這條有著滿滿險升坡與險降坡與彎道的路，途中還真是有一種為什麼要活受罪的感覺。但當我們看到新海誠老家時的朝聖感，以及解謎時的渾身舒暢感，讓這一切都值得了。

路口的指示牌，新海誠本姓新津，此即家族企業。（圖：作者提供）

童話大道的東端是佐久穂町，往北是《在那個夏天等待》的場景佐久與小諸市，往南便是新海誠導演的老家小海町。從幹道繞入鄉間小路，電影開頭描述糸守町環境的其中一個數秒鏡頭，便在這個跟糸守町一樣鄉下到不能再鄉下的場所，而新海誠老家開的那超過百年歷史、以家族氏名命名的建設公司「新津組」（新海誠本名為新津誠）即在小海車站出來步行五分鐘的地方。這種種的證據，都讓我們堅信新海誠導演在受訪時說過，糸守湖最早的構想，是小海町的松原湖這件事，一定隱藏了什麼有趣的設定！

隱藏在新海誠老家附近的一景，實際上隔了一座小溪與堤防。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

松原湖是一座位於小海町聚落車程約10分鐘的小湖，湖畔有租船業者、別墅與民宿等遊憩設施和店家，人煙稀少且環境優美。我們將車子停在湖畔下車散步，湖畔的民宿馬上就引起我的注意，當我們繞了半圈，經過第二間民宿時，對照google map上的標示，只差沒有當場噴笑而已。

經過的第一家民宿，叫「立花家」，第二家民宿，叫「宮本屋」，但招牌看起來就像個木或水字似的，若為「宮水屋」，那就與男女主角的姓氏一模一樣。

湖畔的「立花家」，與男主角的姓氏相同。（圖：作者提供）

湖畔的「宮本屋」，遠看就像是「宮水屋」，與女主角姓氏相同。（圖：作者提供）

「宮水三葉、立花瀧的姓是這樣取來的嗎？！」

或許問了導演本人也無法得到解答，但跋涉了數百公里翻過重重高山，還真撿到那麼一點令人興奮的「收穫」吧。

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