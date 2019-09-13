自由限時批》韓國瑜和旺董已走下坡！

陳峯

橫看成嶺側成峯，遠近高低總不同。但若本質是蛋，蛋內一旦臭、腐，蛋殼再好亦是枉然！是以不論如何觀察，若蛋質已然腐化，崩壞衹是遲早的事！

以此觀察百年老店的腐朽，連郭台銘都不願抽樑換柱，不惜棄之而去，可見實已病入膏肓！而今就算借韓國瑜和旺董之勢，也難挽回潰散的大局！重點在蛋爛了！此恐怕是中南海和國台辦做夢也沒想到的！

韓國瑜和旺董（左）已走下坡！（youtube截圖）

原先海外和北京傳聞的「三槍」，應是旺董推舉的韓國瑜、自走炮的柯文哲，及長年老K金主的郭台銘。

然則，或因郭董不諳台灣政治的奸巧詭詐，遠比商埸險惡複雜；又過於自信，認為兩岸和美日都有相當的政商人脈，參與黨內總統初選，游刃有餘；但卻不慎上了老K圈套，變成各懷鬼胎，致遭算計，復輕敵旺董的媒團操弄嫻熟，和弄虛作假、話術騙術一流的韓國瑜，利用家中接電話的民調，加以韓旺媒的合作無間，糾集韓粉，及發動文宣攻勢，讓郭韓民調距離拉得很大，使郭欲再起，亦師出無名！因7月15日之後至今的民調，兩人差距有限，顯見老K、韓、旺董等，確是棋高一著！

再者，韓和旺董合作之能在去年拿下高雄，靠的是民進黨執政失敗，不得民心，及反年金改革的一批軍公教，匯合不滿基層成「韓流」！銳不可當！致台灣綠地變色！

所幸，本土成長的民進黨，畢竟比老K年輕、能及時反省檢討大力改革，於不到半年時間的中央施政績效，予人耳目一新，連危機重重的黨內總統初選，亦能共體時艱渡過難關！而香港反送中轟轟烈烈的血淚抗爭，又適時揭露老K、韓及旺中「紅統」面目，震醒了國人的危機意識，使韓民調直直落，到今天僅剩二成五的韓粉支撑，這是老天不亡民主台灣之幸！

其實，韓和老K衹知算盡機關，卻忘了今年不同去年，也已沒有去年的運氣！天時、地利、人和盡失。例如討厭韓國瑜就已高達六成，討厭老K亦已高於民進黨，自郭董昨天退黨，上兩項比例又增，儼然已形成討厭老K、韓、紅統媒的大氛圍，沛然莫之能禦！幾呈現去年「1124」翻版，衹是主角換了韓國瑜和國民黨！

所謂人算不如天算！中共曾幾何時，由霸權淪為內憂外患的困境，現連猪肉都要配給限制！一個中美貿易戰，就被打得七葷八素！權貴家族資產貪腐畢露，洋相出盡！而香港反送中又搞得天怒人怨，引發國際公憤！根本是始料未及。諸此種切，遑言對台「三槍」統戰的失算！

例如柯文哲為巴結郭董，不惜和旺董交惡，相互爆料，雖是兩敗俱傷，但旺董則較傷重，至少旺媒公信力蕩然，其報導和評論反具紅黨媒色彩，成了台灣反統戰參資，此恐亦非北京或中南海所樂見！

如今柯P和郭董的合作（王金平幕後），自對老K、韓和旺董產生立即性威脅，主要在糧草兵馬充足，直接搶佔立委席次（近日已有公車漆「中華民國台灣代表隊」大廣告，十分醒目），此將使國民黨在2O2O面臨四輸的局面，總統、立委、高雄巿長及黨的崩盤！因為蛋的本質爛，衹有等何時完蛋了！

至於，郭董亦是中共對台的「一槍」，絕不容小覷！目前和老K的恩怨情仇糾結，仍須持續觀察，畢竟老K、韓、旺董、郭董至今，和北京的口徑，唯一一致的，就是下架民進黨！拉下小英！

同時，衹高喊人民有錢和改善經濟，乃至降順式的兩岸和平！或高喊翻轉中華民國，卻不談如何維護自由民主人權，守護台灣主權，不禁令人不寒而慄！

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