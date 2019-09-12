自由開講》優良企業家特質，除了錢，張忠謀有的郭台銘都缺

魏水秀

今天9月12日，前鴻海集團董事長郭台銘正式宣告退出國民黨，當然在郭台銘陣營這陣子的政治操作來說，這是必然發生的一步棋。以退為進這個動作，一個成熟的政治人物，通常會醞釀一種悲憤的氛圍，讓自己成為被動的脫黨者，以換取下一步宣布參選的正當性與能量。但郭董今天的操作方式，又一次不是自己出來面對支持者，而是透過發言人來宣告退黨聲明，而且僅200多字。可以說對頒發榮譽黨員、修改黨章，極力給他總統初選的政治舞台的國民黨相當失禮，撇開對政黨的偏好與否，郭董這個宣告退黨的方式有違人情義理。

郭台銘初選成績出爐之前，原本信誓旦旦說民調出來，他會親自跟大家報告他的後續動態，無論輸贏。而原本要親自舉辦記者會，在得知民調結果慘敗以後，臨時取消，而且馬上帶老婆搭私人飛機飛去日本，不敢面對支持者。對於一個爭取大位之人，這是非常令人失望的，而且郭董動輒以大企業家的姿態，畫大餅談政策開支票，選舉當然就是開支票談牛肉，但一個大企業家的氣度或格調，郭台銘真的有嗎？

郭台銘透過發言人宣告退黨聲明，而且僅200多字。可以說對頒發榮譽黨員、修改黨章，極力給他總統初選的政治舞台的國民黨相當失禮。（本報資料照）

台灣有一位不分藍綠都非常推崇的企業家，就是以退休的台積電創辦人張忠謀董事長。同樣以代工為主，雖然產業類型不同，但張忠謀董事長在深耕台灣技術不遺餘力，這是眾所皆知。從微米製程到奈米製程，台積電大量投入研發費用，讓台灣的半導體代工產業，持續能領先日韓大廠，並最終打敗國際大廠英特爾（Intel），在台灣帶領整個半導體產業鏈，持續為台灣經濟加值。而郭台銘董事長呢？攤開鴻海的財報，員工人數洋洋灑灑70萬人、80萬人，甚至最高上百萬人，但這些員工其實是包含在中國的員工，真正在鴻海精密總部的員工，很少人能得知，香港《蘋果日報》曾經報導2016年的數字是7000餘人。而台積電呢？2018年有48000多人，其中技術人員有17000多人，超過三分之一。雖然郭台銘一直強調他總部在台灣，深愛台灣，但這種明顯的生產基地轉移，並把整個組裝上下游企業都帶到中國去，對台灣過去2、30年產業掏空，是主要元兇之一。

從技術層面來看，鴻海擁有許多智財權、專利，但許多都是買來的專利，這是為了他代工組裝的生產線技術、產品軟體授權所買的，這裏面有多少是鴻海所謂在台灣的總部自主研發出來的呢？我想郭董心裡有數。研發自主專利技術，跟買來專利技術的差異，最大的差別是專利需是否要付給外國研發原廠授權金，這些授權金會吃掉代工廠的獲利能力。所以鴻海的營收高達4兆以上，但毛利卻僅6%上下徘徊，而台積電的毛利都能維持在40%以上，雖然年營收9000多億接近1兆，只有鴻海的四分之一不到，但台積電為台灣賺到的錢卻可以更多。這是經營理念的差異，是否重視投資人與股東的權益，張忠謀與郭台銘高下立判。

張忠謀董事長三度宣布退休，第一次宣布退休是2005年，後來為了公司營運改善，再衝出江湖繼續奮戰。也因為這樣才奠定現在台積電在晶圓代工技術獨步全球，真正坐穩世界龍頭地位。而郭台銘董事長呢？2009年、2010年都跟股東報告鴻海股價沒有200元不會退休，去年2018年股東會又跟股東承諾五年內不會退休，股價沒有200元不退休，股價有沒有達到承諾的價位，畢竟還是要金融市場願意買單，這不能怪郭台銘，但是承諾不退休，而且三次還壓年限，這對一個全球代工龍頭的董事長來說，應該是非常重要的宣示，怎麼會如兒戲一般，為了選總統就推翻自己的諾言。顯然對於企業經營來說，重視客戶、大股東、股民這三點來說，郭董也遠比不上張忠謀。

張忠謀經營企業，除了要賺錢之外，賺錢有道、兼顧國家利益與發展，而且重視企業對社會的責任，尊重員工、投資人、股東，這是遠勝郭台銘的地方，因此，以優良企業家的特質而言，除了有錢，張忠謀有的優秀特質郭台銘都沒有，這也是郭台銘在台灣人心中永遠比不上張忠謀的原因。

（大學教授）

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