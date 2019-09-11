自由限時批》韓國瑜 爺們真的等你了！

◎董森霖

管中閔愛把爺們掛上嘴，不是沒有道理的，至少身分不一樣，代表大家子出身！就像郭董或王金平、朱立倫等，便算是爺們！不會講那些赤佬、癟三或地痞的那種他奶奶的、恁爸等你……之類下三濫的話！

簡言之，國民黨雖是沒落的大宅門，但不論是否曾位居要津或地位相當者，鮮見公開埸合，說出類此的低級下流語言！如今卻出現耍嘴皮的痞子韓國瑜，橫空當了高雄市長，又一躍為國民黨總統參選人，卻是頻爆粗口、髒話，還洋洋得意！竟說是接地氣的庶民語言，簡直令人瞠目結舌！

此連喜講粗話的館長都感驚訝，在直播中說，韓講的根夲不是庶民語言，而是混江湖的流氓髒話！而他又不選里長、市長、總統，還無所謂！但韓卻是代表國民大黨選總統的人，居然肆無忌憚，衹會讓人瞧不起！

最令人匪夷所思的是，韓還沒當上總統，他的團隊竟變成「韓幫」！韓粉竟成了「禁衛軍」！姿意妄為，順韓者昌，逆韓則亡！而他自己的言行驕妄，有如希特勒！然希特勒衹是狂妾自大，還不至於說髒話！

最令人匪夷所思的是，韓還沒當上總統，他的團隊竟變成「韓幫」！韓粉竟成了「禁衛軍」！姿意妄為，順韓者昌，逆韓則亡！（資料照）

如今馬爺不知險惡，冒然參加造勢，立馬被噓下台受以往未有的羞辱，！就連新北大諸侯猶被批成「藍皮緑骨」！足見國民黨業已實質分裂！涇渭分明！韓圈圈的成分，則充斥仇恨、對立氛圍，已活生生將國民黨撕裂！

由於韓「撈家」的種切虛假陰狠行徑，惹惱大宅門的爺們，甚至連趙守博的戒酒忠言，都批得不堪，遑言陳宏昌、楊秋興的花天酒地諌言，都打成洪水猛獸！同時還怪媒體黑韓，像農宅違建，甚至「吸毒」云云，都是他自爆！復指名嘴們拿錢黑他，也是無的放矢！荒謬絕倫！竟欲以訟止謗，以挽回頹勢，無異痴人說夢！

如今不但內有分裂、崩盤危機，還有方興未艾的罷免巿長聲浪！而週週民調不受造勢影響，亦明顯呈現一路下滑之勢！

在此危疑震撼之際，郭董、王金平、柯P的適時合作（結盟）出現，正是給韓當頭捧喝！因為國民黨的分分合合，其來有自！况且人民利益原就高於政黨利益！毛澤東、周恩來等當年亦是國民黨要角，照樣能另起爐灶，把老K趕到台灣！現在再用黨紀誆人，已時不我予矣！

夲來國民黨辦總統，就充滿陰謀論，民調未接受手機，便難公允，況且韓「撈家」的私德才能表現，就是：德不配位！黨內爺們難心服！尤其造勢祗是一種力的表現，未必能撼服人心！再者，韓粉出征，寸草不生的霸凌惡質作為，加上蹭韓者的吹拍逢迎，噁心到家，益發增加民怨！

直到今天，郭董並未正式宣布參選，卻已是山雨欲來風滿樓，聲勢直逼韓！此衹要觀察韓歇斯底理的表現，不難可見！例如昨晚國民黨北市黨部集會，馬英九刻意迴避同框，韓卻莫名其妙痛貶丁守中，猶批溫吞吞，三腳踢不出一個屁！看到天下民調縣巿長施政墊底，今天又突襲緑營民代記者會，有用嗎？！乃是缺乏誠意溝通，不過是欲蓋彌彰的一種障眼法罷了！

郭董今天送月餅到新竹柯家，誠意拳拳，一起拜城隍廟，柯媽媽對郭董稱讚有加，認是一個好總統人選，不像韓光說不練（暗喻郭是首富、成功的企業家，有幫助人民改善生活實力。而韓的「發大財」，則給人問號？）而柯P亦表示，蔡壁如將正式加入郭營工作！

接著，郭又送月餅到王金平處。原來月餅盒有紙條，柯家是：健康如意、平安喜樂、為國為民、勿忘初衷。而王則是：上天指路、順應因緣。另王回贈一頂最夯的埔塩順澤冠軍帽，已是盡在不言中矣。

面對爺們無形勝有形的泰山罩頂的氣勢！肖雞的韓國瑜，就是天蠶再變也難挽回敗局矣！正如他昨晚臉書所寫：「永遠的後悔」，恐將是一語成讖了！

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